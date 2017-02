Sam Allardyce: "Tenemos que superar los miedos de jugar como locales"

Google Plus

Defoe celebrando su segundo tanto. Foto: Premier League

El Sunderland vapuleó al Crystal Palace por 0-4. El Sunderland creaban oportunidades de gol sin cesar, oportunidades a través de jugadas individuales, disparos sobre una distancia larga e incluso a balón parado. Es decir, fueron efectivos a la hora de finalizar las ocasiones.

Todo esto pese a que el Crystal Palace tuvo una gran cantidad de posesión en campo contrario. Atacaban por el centro y sobre todo por la banda izquierda, dominaban la posesión. Dispararon 21 veces para que nueve de ellos, fueran a portería.

David Moyes sintió el cambio en la plantilla en la mitad de semana contra los Spurs. Sentó las bases para una actuación arrolladora contra el Crystal Palace. Tras el primer tanto de Lamine Kone, el Sunderland tenía un objetivo. David Moyes no quería que el partido se les escapase y tras el gol, iban a defender el resultado.

Ndong robaría un balón en la zona de tres cuartos de campo, y dispararía desde lejos para hacer un gran gol, y dar la sorpresa. Más tarde, la asociación de Januzaj con el inglés Jermain Defoe, provocó que este último diera por finalizado el encuentro, todo esto en la primera parte. En cambio, el Crystal Palace sufrió un golpe en su once cuando Yohan Cabaye tuvo que retirarse antes de que los equipos se marcharán a los vestuarios.

En la segunda parte, la situación sería la misma, pero sin goles de los visitantes. El dominio del balón eran de los Eagles, aunque no lo tenían en términos de poder dificultar la porteria defendida por Mannone. Ni Loic Remy, Wilfried Zaha y Benteke pudieron perpetuar la portería contraria. El equipo localizado en el norte de Inglaterra ya tenía el partido sentenciado y se veían ya con los tres puntos sumados en el casillero. Los jugadores, se sentían cómodos sobre el terreno de juego, teniendo en cuenta que el Crystal Palace no se veía con fuerzas de poder apretar el resultado.

Los jugadores de Sam Allardyce mostraron un poco más de pelea pero no fue suficiente. En los últimos minutos, el equipo dirigido por Allardyce, pudo anotar un gol, al menos para que la goleada no fuera tan abultada. Pero no fue posible. Puncheon tuvo la ocasión más clara del Crystal Palace, pero Denayer sacó el esférico en línea de gol. Sam Allardyce cree que ayudar a sus jugadores a superar sus miedos de jugar en Selhurst Park podría ser uno de los mayores factores en mantenerlos en la Premier League esta temporada.

El resultado, entonces, quedaría dibujado igual que cuando terminó los primeros 45 minutos. El Sunderland, por tanto, se queda último pese a la victoria contra un rival directo como es el Crystal Palace. El Hull City también ganó su partido frente al Liverpool, y el Middlesbrough perdió frente al Tottenham. Por lo que, ahora más que nunca, la zona baja queda más apretada que nunca.

Ya en rueda de prensa, con los periodistas, el técnico habló y dió su opinión sobre el enfrentamiento.

Sobre el inicio y la primera mitad, comentó: "Tenemos que superar los miedos de jugar como locales, en nuestra casa Selhurst Park". "No es por los fans, que nos pusieron bajo una presión en comparación con otros clubes. Me disculpo por lo que vieron en esa primera mitad en la actualidad", dijo el técnico.

De la disponibilidad de las nuevas incorporaciones interpretó que Jeffrey Schulpp, se va a adaptar antes de lo previsto y Luka Milivojevic tiene que obtener un permiso para regresar al país.

"Tenemos mucho trabajo por hacer con la provisión de estos jugadores con la actitud mental positiva"

Sin embargo, refiriéndose a las tácticas, puso de ejemplo el sistema empleado en Bournemouth y después añadió que han perdido completamente la forma de jugar que se debería haber realizado igual en casa que en Dean Court. Tuvo que cambiar varios jugadores, pero que ellos mismos deberían acoplarse en ese esquema, afirmó.

"En la segunda mitad hemos mostrado un poco de espíritu de lucha y tratamos de volver a entrar en el juego, pero el Sunderland había anotado cuatro goles", explicó.

Por último, de las frustraciones de los aficionados: "Ellos [los jugadores] tienen que aceptar que para el desempeño que han dado, un aficionado puede dar su aprobación si el equipo está jugando bien y su desaprobación si no se ha realizado el nivel que se espera", finalizó diciendo.