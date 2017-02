Pulis: "No me importa lo más mínimo Saido Berahino"

Pulis en la rueda de prensa post partido. Foto: WBA

El West Bromwich Albion sigue escalando en la tabla de la Premier League y ya se ha consagrado por pleno derecho como un equipo de la parte alta.

Tras la victoria por la mínima ante sus rivales del Stoke City el técnico decidió pasar página tras toda la polvareda levantada en los últimos días por el caso Saido Berahino y el galés se limitó a hablar solo del partido.

"Debimos irnos con tres o cuatro goles al descanso" "Ha sido un partido importantísimo para nosotros porque están muy cerca en la tabla. Si miras su plantilla te das cuenta de la profundidad de banquillo que tienen así que es un gran resultado para el West Brom", explicó ante las cámaras.

"Creo que jugamos realmente bien, lo peor de la primera mitad fue el pitido final para mandarnos a los vestuarios. Tendríamos que haber terminado los primeros 45 minutos con tres o cuatro goles porque tuvimos ocasiones fantásticas. Tan solo tenemos que estar un poco más calmados ante el gol, porque en el fondo ellos tuvieron solo dos oportunidades", analizó sobre el 1-0.

Phillips recibiendo órdenes de Pulis. Foto: AMA

"La forma en la que Chris Brunt, Nacer Chadi y James Morrison se asociaron fue fantástica. Salomón Rondón como siempre lideró el ataque de manera brillante y estamos desesperados por él, para que vuelva a marcar un gol", dijo sobre los suyos. "Jake Livermore empezó de titular y lo hizo fantásticamente, sobre todo en la segunda mitad cuando parecía un poco cansado", prosiguió. "El Stoke tuvo un partido en casa entre semana mientras nosotros tuvimos que viajar a Middlesbrough y pareció que algunos pagaron el peaje", apuntó Pulis.

El galés no quiso hacer mención al desencuentro con Mark Hughes que afirma que el veterano técnico no quiso saludarle tras el encuentro debido al caso Saido Berahino. La semana pasada se filtró que mientras el polémico delantero estaba apartado del equipo por sobrepeso, estaba en realidad sancionado por haber dado positivo por consumo de drogas recreacionales.

"No me importa Berahino lo más mínimo" Mientras el preparador Potter asegura que la filtración llegó desde The Hawthorns, Tony Pulis declaró "no importarle lo más mínimo lo que pasara ya a Berahino", y tan solo se refirió al ariete en la previa del partido diciendo: "Todo aquello que el Stoke City preguntó sobre la sanción se lo respondimos. Ellos lo sabían todo y ahora que la verdad está ahí fuera muchos se arrepentirán de decir lo que dijeron porque parecía que no poníamos al chico porque no queríamos". "Es un joven que llevaba con nosotros desde los 11 años y le hemos protegido lo mejor que sabíamos y tiene que dar gracias porque en cualquier otro sitio le habrían puesto a los pies de los caballos, aunque muchas veces haciendo memoria te cuestionas si mereció la pena", finalizó diciendo el entrenador Baggie.