Romelu Lukaku manda en el gol

Partido de locos el vivido ayer en Goodison Park. Los cambios de sistema de juego no son siempre una buena elección y así lo refleja el marcador del partido. Los técnicos últimamente se auto obligan a copiar la fórmula del éxito de los grandes clubes sin pensar en los jugadores que poseen y entonces pasa lo que pasa, que los partidos se vuelven locos y los jugadores no se entienden entre ellos.

Tardó poco el Everton en abrir el marcador, cuando aún no se había sentado a gente sobre sus asientos Romelu Lukaku mandaba el balón al fondo de la red del Bournemouth. El Everton marcaba muy rápidamente las pautas del partido. El equipo de Ronald Koeman salió como un tiro arroyando al rival todo el rato. Eran auténticos dominadores del balón y del juego ante un Bournemouth pasivo ante ellos. Cumplíamos el primer cuarto de hora y llovían las ocasiones de gol para los locales. Pero no sería hasta la media hora del encuentro cuando James McCarthy anotaba el segundo a pase de Romelu Lukaku. Pero la cosa no acababa así, cuatro minutos después volvía a marcar el delantero belga y ponía a su equipo tres cero arriba en tan solo treinta minutos. Y así fue como nos fuimos al descanso.

Comenzaba la segunda parte y el Bournemouth hacía variaciones en su alineación, y volvía al sistema de juego al que nos tienen acostumbrados. Y esto se vería reflejado enseguida en el marcador ya que el Everton salió muy relajado y a jugar la segunda mitad de trámite. Cuando cumplíamos la hora de partido, Joshua King anotaba el primero para su equipo y encendía las esperanzas de su club de meterse en el partido, y así seria, porque diez minutos después volvería a anotar el Bournemouth otra vez desde las botas del primer goleador, Joshua King, se ponía a la altura de partido del delantero Belga del Everton. A todo esto los de Koeman se veían idos del encuentro y por ello el técnico tuvo que reaccionar y mover ficha y para ello metía en el terreno de juego a Tom Davies y Kevin Mirallas. Con estos cambios el Everton volvería a ser el claro dominador del juego y por ello de las ocasiones para volver a marcar con autoridad y escaparse en el marcador. Cuando cumplíamos los ochenta minutos del encuentro Romelu Lukaku volvía a meter un gol y este ya era su tercero y así ponía tierra de por medio ante un Bournemouth que se estaba muriendo cerca de la orilla. Pero la cosa no acaba aquí, un minuto después, el jugador belga anotaba el cuarto de su renta particular y esto significaba la manita para su equipo. En este momento vino la relajación local y los visitantes se volvieron a creer lo que hicieron en el comienzo de la segunda parte y por ello volverían a pelear por un gol y así fue como en el último minuto del tiempo reglamentario anotaba un gol que salía del jugador Benik Afobe. Se pusieron a pelear por algo muy difícil y por ello en el último minuto de los cuatro de añadido que dio el colegiado anotaba Ross Barkley hacia más herida sobre el rival que se iba a casa con un sabor de boca raro dado al partido que habían realizado.

Romelu Lukaku amo y señor de los goles

El delantero belga fue ayer un auténtico felino del área todo lo que tocaba con claridad lo metía dentro y por si fuera poco también asistía a sus compañeros. Ayer Romelu Lukaku mostró el nivel que puede tener cuando está bien, firmo un partido difícil de ver a no ser que sea un fiel seguidor de Luis Suarez. Ayer Lukaku fue una autentica bestialidad.