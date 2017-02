Koeman: "Lukaku es un delantero de clase mundial"

Koeman tras un encuentro del Everton / Foto: Getty Images

El encuentro entre Everton y Bournemouth fue, sin duda, uno de los partidos de la jornada, ya que los locales consiguieron endosarle al Bournemouth un contundente 6-3. Además, en este partido, Romelu Lukaku fue el jugador más destacado del encuentro, consiguiendo anotar cuatro goles. Estos goles aparte de servirle a los Toffes para llevarse la victoria, también le sirvieron a Lukaku para ser por el momento máximo goleador de la Premier con 16 goles. El buen hacer de Lukaku hizo que Koeman en sus declaraciones post-partido destacase la actuación del punta. "Es un delantero de clase mundial", afirmaba el entrenador holandés. Koeman no se atrevió a ponerle techo al delantero, ya que para él, Lukaku "está mejorando", y esto se debe a que "siempre acaba los entrenamientos".

Koeman siguió destacando la labor de Lukaku, destacando ir encima de sus demás características la capacidad que tiene para definir. "Definiendo es de los mejores", añadía Koeman. Para el entrenador del Everton, esta cualidad del belga es muy importante, ya que sin ella no hubiesen sido capaces de anotar los goles necesarios para ganar el partido. Sin duda, la temporada que esta realizando Lukaku en el Everton esta temporada está haciéndole uno de los grandes jugadores de la Premier, y estos halagos de su entrenador desde luego que son merecidos.

Koeman no se olvidó de hablar del partido pese a que sus declaraciones girasen en torno a la figura de Lukaku. El resultado al final del partido no se vió venir en ningún momento, ya que al final de la primera parte, el Everton se fue con un contundente 3-0. Koeman achacó la reacción del Bournemouth a que bajaron "la intensidad un poco". Aún así el holandés afirmó que el Bournemouth hizo "un gran papel" y que jugaron "un gran fútbol". El partido para Koeman fue "muy difícil" y no le dejó trabajar bien, ya que ambos equipos cambiaron el sistema durante el partido. "Para los aficionados fue un buen partido, pero para mí no", destacaba Koeman. Pese a ello, Koeman terminó declarando estar "contento" por la victoria y los seis goles, y que intentarán "aprender de los errores" del partido.