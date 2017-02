Ighalo: "Quería seguir en la Premier League pero el Watford lo hizo imposible"

Ighalo en su último partido con el Watford. Foto: Watford

El último día del mercado de fichajes dejó como es habitual varias sorpresas, siendo la marcha de Odion Ighalo al Changchun Yatai de la Super Liga China una de las mayores.

El ariete nigeriano se convirtió en un héroe para la afición Hornet en su primera temporada en la que hizo 18 goles y cinco asistencias para sellar la permanencia de los suyos y llevarles a una improbable semifinal de la FA Cup en Wembley. La llegada de Walter Mazzarri le hizo perder protagonismo y tan solo ha conseguido ver puerta en dos ocasiones este curso, saliendo desde el banquillo en la mayoría de los minutos de que ha disfrutado.

"El Watford me dejó claro que no me vendería al West Brom" Pese a su polémica marcha a una liga de prestigio tan inferior como la china, Ighalo cobrará 200.000 euros a la semana (casi 20 millones al año) y deja en las arcas de Vicarage Road 20 millones de libras, aunque en unas declaraciones al diario inglés The Sun asegura que esa nunca fue su primera intención. "Llegaron varias opciones interesantes, el West Bromwich Albion realizó una oferta muy atractiva y el Crystal Palace mostró mucho interés. Mi prioridad era quedarme en Inglaterra, pero el Watford me dejó muy claro que no me vendería a rivales directos", dijo el ariete nigeriano.

Ighalo ha hecho tan solo un gol esta temporada. Foto: Premier League

"Las demandas del Watford impidieron que más equipos se acercasen, y tan solo en China podrían darles lo que pedían. Entiendo que el fútbol es un negocio y ellos querían conseguir algún tipo de beneficio", explicaba ante la prensa.

"Desde un punto de vista personal es mucho dinero para mí, pero aquí estaba muy cómodo y me habría encantado seguir en la Premier League. Mi familia está aquí, mis hijos van al colegio aquí, tienen amigos y estabilidad, algo complicado de conseguir si sigues moviendo a tu familia de lugar en lugar, pero ¿qué se le va a hacer? La vida sigue", analizaba sobre su salida.

"Tan solo en China podían satisfacer las demandas del Watford" No es sin embargo la primera vez que desde China le llega una oferta interesante a Ighalo que ya pudo irse hace tres temporadas al Hebei China Fortune: "Entonces era casi más del triple de lo que voy a cobrar ahora, pero quería probar que valía para esta liga. Quería demostrar que puedo ser un buen delantero de la Premier League, pero esta temporada ha sido más fácil tomar la decisión porque no estaba jugando de manera regular. Tengo tan solo 27 años y quiero ser titular todos los fines de semana".

Además, espera poder contribuir al desarrollo de la Super Liga China y en estos momentos no ve tan mal haber vuelto a cambiar de aires. "Cuando mi agente me dijo que estaba todo acordado empecé a investigar y descubrí que habían ganado la liga en 2007 y disputado la Champions League de Asia en dos ocasiones, así que tienen tradición ganadora. He jugado en Noruega, España, Italia e Inglaterra, así que ¿por qué no China?", dijo el africano.

Mazzarri dando instrucciones a Ighalo esta temporada. Foto: Reuters

"A la gente le pagan por hacer lo que hagan en su vida. El fútbol es mi profesión y a mí me pagan por ello, me lo merezco, así que quiero ir allí donde me paguen y hacerlo lo mejor posible", finalizó diciendo Ighalo.