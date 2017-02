Rafa Benítez: "Lo positivo fue la comunicación entre aficionados y jugadores"

Rafa Benítez gesticula durante un partido del Newcastle | Fotografía: AP Wire

Rafa Benítez se mostró muy satisfecho tras la victoria cosechada ante el Derby County, especialmente con los aficionados a los que no dudo elogiar en reiteradas ocasiones: "Los jugadores estaban respondiendo, comenzamos el partido creando oportunidades. Estábamos rodados en todas las zonas del campo y los fans estaban contentos con eso".

El entrenador madrileño finalizaba una semana muy convulsa en la que se hicieron públicas sus diferencias con el propietario del club, Mike Ashley, discrepancias provocadas por no contar con la opinión del técnico a la hora de traer refuerzos al club inglés. Incluso se llegó a rumorear que Benítez abandonaría la disciplina de los "Magpies" antes de finalizar la temporada, algo que recientemente fue desmentido por el propio Rafa.

Tras toda esta semana rodeada de polémica, la afición tomó partido claramente en favor de su entrenador, algo a lo que Benítez aludió en rueda de prensa: "Los aficionados estaban listos para ayudar al equipo y los jugadores respondieron. Sentí también una muestra de apoyo hacia mí aunque siempre han sido increíbles conmigo. "Seré feliz si siguen cantando mi nombre".

"Espero que podamos mantener este ambiente hasta el final"

Rafa Benítez dijo que los fans saben que los jugadores correrán más si pueden sentir este apoyo. Además, "los aficionados se dieron cuenta de que podían marcar la diferencia", añadió el preparador español.

Benítez también hizo un análisis del partido, el madrileño declaró: "Durante un tiempo hicimos buen fútbol, pero al final no es nada fácil porque tenemos que hacerlo ante un buen equipo". Rafa dijo que hoy tenían tres puntos que tal vez merecieron más en otros partidos en los que jugaron muy bien y no ganaron. También comentó sus prioridades sobre el juego y rendimiento de su equipo: "Cada partido, cada tres puntos son muy importantes. No importa cómo los obtengamos". Por último, Benítez admitió que el partido se podría haber finiquitado mucho antes para que el final del encuentro no fuese tan tenso.

Victoria decisiva gracias a Matt Ritchie

La victoria de las urracas les ha devuelto a la cima del campeonato liguero gracias al gol anotado por Matt Ritchie desde fuera del área. El tanto del Newcastle se originó a través de una gran triangulación en la que Mitrović bajaba un balón bombeado y tocaba a Diamé, el senegalés jugó de nuevo hacia el punta serbio que la paró e hizo la dejada a Ritchie para que desequilibrase el marcador tras un fuerte disparo desviado por el defensa. Actualmente, el Newcastle se sitúa en la primera plaza con 62 puntos en la general, un punto por encima del Brighton que es segundo.

Matt Ritchie celebra con la grada el gol de la victoria ante el Derby County | Fotografía: Rex Features

Rafa Benítez, un técnico metódico, estudioso del más mínimo milímetro que rodea un partido de fútbol y un obseso de la táctica ha salido como gran triunfador de su semana más turbulenta: recupera el liderato, consigue el apoyo de su afición en contra de Mike Ashley y logra recuperar la comunión de la grada con sus jugadores.