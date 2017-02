Schmeichel: "Somos los campeones, esto es muy vergonzoso"

Google Plus

Schmeichel tratando de animar a sus compañeros. Foto: Reuters

Sin medias tintas. Así se han expresado todos los protagonistas del Leicester City tras la contundente derrota por 0-3 ante el Manchester United en la tarde del domingo. El fantasma del descenso es real y ya están tan solo un punto por encima de la zona roja que supondría el hito histórico de la pérdida de categoría del vigente campeón de la Premier League.

El Leicester es el único equipo de la Football League que aún no ha hecho un gol en liga en 2017 La realidad es que este año los Foxes siguen batiendo récords, aunque en este caso negativos pues son el único equipo de las cuatro categorías profesionales de Inglaterra que no ha conseguido ver puerta en su división, un hecho insólito desde la creación de la liga. Claudio Ranieri hizo un llamamiento a la unidad tras el partido y en la misma línea declaró el guardameta del equipo, Kasper Schmeichel que se mostró decepcionado y avergonzado a partes iguales.

"Es el momento de que todos nosotros, desde el de más abajo hasta el de más arriba de un paso adelante y demuestre que se puede contar con él, porque de lo contrario terminaremos descendiendo. Nadie quiere eso", dijo con contundencia el danés. "Jugamos bien los primeros 40 minutos pero el resto del partido fue completamente inaceptable. Siempre se puede perder un partido pero te pueden hacer dos goles seguidos así. Tenemos que mejorar ya. No estamos siendo lo suficientemente buenos y tenemos que mejorar porque el día de hoy resumen la temporada que llevamos", explicó ante las cámaras.

Mata haciendo el 1-0. Foto: Premier League

"Es el momento de que todos demos el 100% de lo que tenemos porque esta temporada no estamos haciendo lo suficiente y por distintos factores no lo hemos hecho bien desde el principio", apuntó.

"Ningún jugador está cómodo con esta situación" Al ser preguntado por la falta de unidad del vestuario como muchos diarios apuntan o la pérdida de confianza de los jugadores en los métodos de Ranieri, Schmeichel no lo dudó y dijo: "No voy a comentar ningún rumor de este tipo. Sé de sobra lo que pasa en el vestuario y que somos un grupo de personas que en estos momentos tenemos la confianza muy baja pero que con total seguridad no nos falta espíritu de lucha".

"Vamos a pelear hasta el final y que sea lo que tenga que ser. Puedo asegurar que todos los jugadores están dolidos y está no es una situación cómoda para nadie", explicó antes de lanzar un mensaje muy doloroso para todos, aficionados y futbolistas. "Somos los vigentes campeones de la Premier League, y francamente, está siendo muy vergonzoso", dijo a modo de despedida.