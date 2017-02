Shawcross acusa al WBA de filtrar la sanción por consumo de drogas a Berahino

Berahino en el momento de debutar con el Stoke City. Foto: Reuters

Al más puro estilo culebrón televisivo, el caso Saido Berahino parece no tener fin.

Cuando todos pensaban que con la marcha del futbolista del West Bromwich Albion y su traumática separación de Tony Pulis todo se había terminado, el viernes se filtra una información que afirmaba que durante el tiempo que el futbolista estuvo apartado por sobrepeso, estaba en realidad cumpliendo una sanción por consumo de drogas recreacionales.

Tony Pulis dijo sobre Berahino: "Un día escribiré una tesis sobre él" "No me importa lo más mínimo lo que le pase ya a Saido Berahino", dijo Tony Pulis antes y después del duelo que significó la victoria de los suyos por la mínima en un derbi ante el Stoke City donde la noticia era el regreso de Berahino a The Hawthorns. Mark Hughes criticó con dureza a Pulis por no saludarle tras el encuentro y lanzó las sospechas sobre la entidad Baggie de haber filtrado la noticia el día antes del duelo para afectar emocionalmente a la plantilla visitante.

Shawcross peleando un balón con Rondón. Foto: Premier League

El capitán de los Potters, Ryan Shawcross realizó unas declaraciones en la misma línea que su técnico diciendo: "Me decepcionó bastante encontrarme el día antes que se filtrase la noticia porque evidentemente no se trata de una coincidencia". "Alguien del West Bromwich Albion ha debido estar hablado con la prensa y eso me entristece mucho. No creo que fuese necesario", apuntó el defensor central de 29 años.

"No es una coincidencia. No era necesario"

En cualquier caso salió a defender a su nuevo compañero, alguien que tiene aún todo el futuro por delante pero al que se le acaban las oportunidades de demostrar la clase de futbolista que lleva años apuntando ser: "Saido es un gran futbolista y le necesitamos centrado en su juego y estamos seguros de que en las próximas dos temporadas marcará muchos goles para nosotros".