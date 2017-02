Ben Gibson: "No fue fácil salir de Championship y no va a ser sencillo seguir en la Premier League"

Ben Gibson en White Hart Lane. Foto: Middlesbrough

El Middlesbrough vendió como es habitual en él muy cara la derrota en White Hart Lane ante un Tottenham que solo pudo superar de penalti a Víctor Valdés.

El 1-0 dolió mucho en el vestuario del Boro que seguirá luchando para superar este duro bache que ya supone siete encuentros sin conocer la victoria en la Premier League. Ben Gibson, uno de los capitanes del equipo y líder sobre el terreno de juego dio la cara tras el partido y dijo: "Siempre que vas a White Hart Lane va a ser complicado porque el Tottenham es un equipo que juega un fútbol fantástico, pero nosotros queríamos restringir al máximo sus oportunidades, complicarles las cosas y creo que lo supimos hacer. Eso es algo en lo que somos bastante buenos".

"Queríamos complicarles las cosas en White Hart Lane" "Sabíamos que ellos venían con urgencias tras el sorprendente 0-0 ante el Sunderland y la presión la tenían ellos. Cuanto más tiempo pase en el reloj, más fácil sería que nosotros encontrásemos huecos para tener ocasiones de anotar", analizó el central inglés.

Gibson luchando un balón ante el Tottenham. Foto: Premier League

"Hasta el penalti estuvimos metidos de lleno en el partido e incluso tras el 1-0 seguimos vivos. Marten de Roon estuvo cerca de hacer gol en una gran jugada individual en el área, y es que este año ya ha hecho dos goles bonitos, pero el sábado no era el día", dijo con resignación Gibson.

"Hemos perdido un partido y estaría preocupado si los chicos no estuvieran tristes y enfadados" "Las oportunidades terminaron por llegar pero no tuvimos suerte de anotar, así que debemos construir sobre estas ocasiones" dijo. Además analizó la moral del vestuario y ya empiezan a pesar tantas derrotas: "En estos momentos hemos perdido un partido de fútbol y estaría muy preocupado si los chicos en el vestuario no estuvieran tristes y enfadados. Pero no es grave porque tenemos un gran grupo y vamos a levantarnos y a seguir dándolo todo". "Ya sabíamos que sería duro porque fue muy complicado salir de Championship y lo va a ser mucho más sobrevivir en la Premier League", apuntó el que ya es uno de los futbolistas más valorados de esta temporada 2016/17.

"Nuestro objetivo desde el principio fue lograr la permanencia y para ello seguiremos luchando partido tras partidos. Últimamente los resultados no han ido a nuestro favor pero si seguimos jugando con esta intensidad y garra creo que al final estaremos bien", finalizó explicando el jugador del Boro.