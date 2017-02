Ibrahimovic: "Tengo una meta en mente, pero no la voy a decir"

Google Plus

Ibrahimovic - Foto: Matthew Peters

Amado en el Malmo, recriminado y alabado en Ajax, Zlatan se fue formando de a poco para ser el que es hoy, sin duda alguna que la segunda temporada en el equipo holandés fue su punto de partida, recayendo en el Juventus para luego explotar en el Barcelona o actualmente en el Manchester United.

Cinco años tuvieron que pasar para que alguien supere o iguale los veinte goles por temporada en el Manchester United, el último había sido el ariete holandés Robin Van Persie, actual delantero del Fenerbahce. Es por eso por lo que Zlatan en conferencia de prensa dio declaraciones fieles al delantero sueco. Esta claro que es un motivado: "Todo me motiva, los objetivos, las críticas, la atmósfera , venir a la Premier League y traer mas aficionados a la Premier League."

"Para mí, el principal objetivo es el de ayudar al equipo a que gane y que demos lo mejor de nosotros en cada partido, luego de eso, veremos que pasa" mencionó cuando le preguntaron sobre sus objetivos para el resto de la temporada, a su vez planteo que están trabajando duro como equipo y que no dejan la liga de lado, teniendo como principal objetivo la clasificación a champions,además expresó que tiene un objetivo en mente, el cual no va a ser revelado a la prensa, ya que mencionó que él cuenta con objetivos individuales todas las temporadas pero que no los revela.

"Creo que estamos de vuelta en la cacería. Fue una gran brecha hace un par de meses, pero ahora es más pequeña. Hemos sido nuestro propio enemigo. Si hubiéramos ganado nuestros juegos y conseguido los puntos que deberíamos haber conseguido, la situación habría sido totalmente diferente. Pero, bueno, ahora miramos a otros equipos y esperamos que pierdan puntos". Fue lo que dejó Zlatan como conclusión final en su conferencia, admitiendo que han tenido muchos errores, pero que ahora van a por todo, sobre todo por la final de la Copa de la Liga, dentro de unos días cuando se enfrenten al Southampton.