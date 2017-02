Steve McClaren: "La presión está en Leicester, son los campeones de la Premier"

Google Plus

Steve McClaren. Foto: RamsTV.

El entrenador del Derby County, Steve McClaren, habló en RamsTV de cara al choque de este día miércoles ante Leicester City por el replay de la cuarta ronda de la FA Cup. McClaren remarcó que su equipo perdió una buena oportunidad en casa y que ahora como visitante las cosas serán más duras, sin importar cuan malo sea el momento por el que atraviesa el conjunto de Ranieri.

"Es otro partido y queremos ganar"

“Hemos perdido una gran oportunidad en casa. Estuvimos a punto de avanzar. Fue un gran espectáculo para la FA Cup en términos del juego y atmósfera. Estoy seguro de que será lo mismo en este replay. Es en el estadio del Leicester ahora y tenemos que hacer frente a todo lo que viene con él. Es otro partido para nosotros y queremos ganar”, dijo McClaren.

Además, el entrenador de Derby agregó: “La gente dice que no hay presión, pero hay presión cada partido. Ellos son los campeones de la Liga Premier, no importa cuales son sus problemas actualmente. Vamos a tener cerca de 5.000 aficionados que se dirigían a Leicester, el partido irá en vivo por la BBC para todo el mundo - ¿cómo puede ser un partido sin presiones?”.

Nugent podría ser de la partida ante los Foxes. Foto: Derby County.

McClaren también hizo referencia al último encuentro de Leicester contra el United de Mourinho, remarcando que el equipo de Ranieri lo hizo bien por lo que la presión está del lado del último campeón de la Premier League: “Vi los primeros 40 minutos del partido del Leicester contra el Manchester United el domingo y lo hicieron bien. Ellos simplemente no pudieron anotar. Las cosas no van bien para ellos en este momento, siguen siendo un buen equipo. Creo que la presión está en Leicester. No estoy concentrando demasiado en ellos porque, como siempre, se trata de nosotros y como jugamos nosotros”.

Por otra parte, McClaren confirmó que David Nugent podría volver y ser parte de los Rams para enfrentar a su antiguo club, los Foxes: “David Nugent ha estado entrenando durante los últimos días, es un punto positivo. Él tiene la oportunidad de participar en el juego. Ha entrenado, así que veremos cómo reacciona”.