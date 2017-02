Wenger: “Los últimos 25 minutos han sido una pesadilla para nosotros”

Arsène Wenger, técnico del Arsenal | Fotografía: Arsenal

Hay derrotas y derrotas, y da la sensación que la sufrida por el Arsenal frente al Bayern Munich en los octavos de final de la UEFA Champions League va a escocer durante mucho tiempo en el seno Gunner. Partiendo de la imagen del equipo y terminando por el resultado definitivo de 5-1, los de Londres no estuvieron a la altura de la máxima competición continental. Lo peor, que no es la primera vez que sucede. En los últimos quince días el equipo entrenado por Arsène Wenger no ha sido capaz de ganar al Watford en casa ni al Chelsea o Bayern Munich fuera de su feudo. Dejando tres puntos muy sufridos en su casillero frente al Hull City, un recién ascendido a la Premier League, los del Emirates Stadium parecen estar atravesando el peor tramo de los últimos años. Desde luego, parece que el torneo continental se emplazará para la siguiente temporada, como ya ha sucedido con la Copa de la Liga y, prácticamente, con la competición liguera.

"Hemos perdido nuestra organización y parecíamos mentalmente muy cansados"

Decepción tras decepción, hay un nombre que siempre está en el centro de la diana. Arsène Wenger parece haber agotado ya todo el crédito que ha ganado a lo largo de sus veinte temporadas en el Arsenal, y es que, cada vez son más los detractores que piden un relevo en el banquillo. Tras el choque frente al conjunto muniqués, el galo compareció en sala de prensa para catalogar de “pesadilla” lo vivido en el Allianz Arena: “El principal problema ha llegado tras el tercer gol, porque hemos perdido nuestra organización y parecíamos mentalmente muy cansados. Los últimos 25 minutos han sido una pesadilla para nosotros. Parecía que no tuviéramos ninguna respuesta”.

Aunque el técnico Gunner parece centrarse en lo sucedido a partir de ese tercer gol de los dirigidos por Carlo Ancelotti, lo cierto es que durante todo el partido su equipo estuvo muy lejos de los alemanes. Cada duelo era ganado por un conjunto mucho más metido en un partido correspondiente a una competición que, solo por el nombre, debería instar a los futbolistas a dar lo mejor de sí mismos. Aunque Wenger cree que “durante la primera mitad jugamos bastante bien”, resulta sorprendente su alegato tras conocer el resultado final de 5-1.

Bien es cierto que hubo un punto de inflexión muy grande en el partido. En el minuto 49, Laurent Koscielny no podía continuar en el terreno de juego y tuvo que ser sustituido por un Gabriel que parece demasiado lejos de lo exigido por un equipo de primer nivel como el Arsenal. Son ya muchas las ocasiones en las que el brasileño no ha dado la talla cuando se ha vestido la camiseta Gunner, y ante el Bayern Munich dejó otra muestra más de que debe mejorar si quiere hacerse con más minutos. Quitándole importancia a la lesión de su compatriota francés, Wenger cree que “es difícil medir el impacto real” que tuvo la retirada de uno de los mejores jugadores del equipo este año: “Si me preguntas si me hubiera gustado que Koscielny siguiera en el terreno de juego, te digo que sí. Después de eso, es difícil medir el impacto real que ha tenido”.

A partir de ese minuto 49 se desató una tormenta catastrófica para los de Londres, pues seguidamente llegaron dos goles entre el 53 y el 56 que dejaron aniquilada una eliminatoria que, aun así, tendrá que ser finalizada en el Emirates Stadium entre algunas dosis de optimismo. A esos dos tantos se refería un Wenger que fue cuestionado por la reacción del equipo tras el 3-1: “Creo que fueron difíciles de digerir los goles en el minuto 53 y 56. Tenemos que analizar pero, desde fuera, parece un cansancio mental”. A ese cansancio al que se refiere el francés se une, según él, “falta de organización”. Así pues, con una tarea casi imposible por delante, los Gunners se centran ya en su partido de FA Cup frente al Sutton United del próximo lunes, 20 de febrero.