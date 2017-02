Dyche: "No voy a cambiar porque juguemos contra Lincoln"

Google Plus

Sean Dyche en un entrenamiento del Burnley. | Foto: www.burnleyfootballclub.com

El Burnley llega a los octavos de final de la FA Cup con el supuesto favoritismo de jugar ante un equipo de quinta división y siendo locales, lo que en el caso de los Clarets es una gran ventaja. Pero para superar esta quinta ronda, los de Dyche tendrán que afrontar el partido como un difícil escollo.

El entrenador del Burnley ha querido negar que el papel de favoritos ante un equipo como el Lincoln City sea de utilidad si sus jugadores no responden con un alto nivel de juego. Además, tras empatar ante el Chelsea en la última jornada de la Premier League, no quiere que se dé por ganado antes de tiempo el encuentro en Turf Moor: “Teníamos todas las de perder la pasada semana e hicimos una gran actuación. Esta semana somos considerados como favoritos solo por las razones obvias. Eso no tiene que colarse en nuestros pensamientos. Sabemos que tenemos que hacerlo bien y sabemos que tenemos que jugar. Nuestra aplicación y foco en el siguiente reto han sido muy buenos y esto es lo que tenemos que utilizar de nuevo”.

Sus jugadores ya saben que el encuentro no será un camino de rosas, sobre todo tras asomarse al recorrido del Lincoln en FA Cup, donde han superado a Oldham –de League One-, Ipswich y Brighton –de Championship-: “No siempre ha sido fácil, ellos saben que tienen que luchar y saben que el rival luchará. Yo creo que hay una clara mentalidad en lo que hacemos. Nuestro objetivo está en hacerlo bien, estar listos para hacer lo que necesitemos durante el partido, ese es nuestro trabajo”.

Para el próximo encuentro, el técnico inglés ha asegurado que no habrá cambios en su equipo ya que van a medirse al líder de Conference –Vanarama National League-: “El modo en que venimos trabajando nos ha funcionado bien. De hecho, probablemente diré que todos los detalles son importantes, la mentalidad es vital. También será importante el estado físico, porque sabemos cómo de bien estamos, pero tenemos que estar correctos en la forma de afrontar el reto. Aumentaremos el pensamiento de que ‘el próximo partido es el más importante’”.

Para este partido, Sean Dyche no podrá contar por lesión con Defour, por sanción con Hendrick ni con Brady porque ya disputó la competición con el Norwich. Sí podrá ser de la partida Ashley Westwood, ya que no jugó en la tercera ronda que disputó su anterior equipo, el Aston Villa.