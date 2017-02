Wayne Shaw, FA Cup en estado puro

Wayne Shaw en un entrenamiento con el Sutton. Foto: Jed Leicester

La FA Cup está llena de historias impensables que darían para una saga de películas de Hollywood. El Sutton United es el protagonista de la quinta ronda de la competición más antigua del mundo, pues enfrentará a un conjunto de National League, la quinta categoría (y no profesional) del fútbol inglés con el todopoderoso Arsenal.

Hace unos días los 'U's cayeron ante el Guiseley y están en 17ª posición seis puntos por encima del descenso, mientras los Gunners cayeron con medio mundo mirando en el Allianz Arena ante el Bayern Munich. Dos mundos completamente opuestos que tan solo la FA Cup puede unir, y sin embargo el protagonista inesperado es Wayne Shaw, portero suplente por casualidad y técnico del modesto club del sur de Londres.

Sus 46 años y casi 130 kg en el banquillo del Sutton United ha hecho que pese a no haber jugado ni un minuto este curso (pues su rol es puramente accidental) sea el vivo reflejo de la desigual eliminatoria y aunque tan solo una desgracia podría terminar con Shaw balo los palos, en la FA Cup nunca se sabe.

Shaw posando en el vestuario del Sutton. Foto: Andy Hooper

El Daily Mail ha enviado a sus más carismáticos reporteros a contar la historia de Shaw, alguien que ha decidido abrazar toda esta atención recibida en los últimos días, llegando a extremos impensables. "Un medio me ha pedido fotografiarme desnudo, cubierto tan solo con un par de guantes de portero. Dicen que elegirán una posición que me cubra todo, ya sabéis a lo que me refiero. Aún no tengo claro si lo haré o no, pero es definitivamente lo más extraño que me han pedido", explicó el veterano guardameta.

"Mi suegro se enfada porque creen que se están riendo de mí, pero toda atención para este club es buena" "Mi suegro se enfada porque la gente se está burlando de mí, pero todo esto es una gran broma. Si consigue traer un poco más de atención al Sutton United, fenomenal, porque este club se merece tener toda la que pueda, llegue por donde llegue", analizó.

Hubo sin embargo un momento en que Shaw no se tomaba con tanta filosofía las risas de la gente, pues en 2013 fue despedido por el club al saltar en un calentamiento a las gradas y propinar un cabezazo a un espectador que estaba burlándose de su peso. El club le volvió a ofrecer trabajo un año después como entrenador de porteros y para cubrir en la plantilla como hasta ahora es el caso, y es que Shaw hace un poco de todo, como es habitual en los conjuntos más modestos. "Ese fue un mal día en la oficina como a todos nos suele pasar. Soy el primero en estar dispuesto a pasarlo bien, pero en ocasiones se convierte en algo demasiado personal", rememoró. "Ahora me decido también a recibir a todos aquellos que vienen al club de visita, a hacerles sentirse bienvenidos. Tengo que barrer el terreno de juego cada 10 horas porque con estos tipos de césped sintético siempre hay que cuidarlo. Vengo al estadio a trabajar de lunes a miércoles y luego el jueves por la mañana tras el entrenamiento me vuelvo a casa, porque tengo que dormir en un sofá en la oficina tras apagar los aspersores a las 10 de la noche. No estoy seguro de si los chicos del Arsenal hacen lo mismo, se lo preguntaré", dijo entre risas.

El estadio del Sutton United tiene capacidad para 5000 espectadores, tan solo 765 de ellos sentados. Foto: Getty Images

"Amo cada minuto que paso aquí. Solía trabajar como chico de los helados con mi tío, pero lo dejé hace no mucho para poder ayudar más aquí. Es un gran club, desde el entrenador hasta el último involucrado de cualquier manera y se merecen todo lo bueno que llegue", dijo. Al ser preguntado sobre su forma de llevar esta atención, no lo dudó y dijo riendo: "Yo no he hecho absolutamente nada más que sentarme y ser yo mismo. ¡Parece ser que soy un grandullón al que la gente le gusta mirar y prestar atención!".

"La gente me ve y se cree que va a ser un partido fácil. Luego no les hace tanta gracia cuando chocamos en un córner" Está claro que Shaw entiende que lo suyo no es convencional, aunque recordó que nunca fue su intención ser guardameta. "Yo era delantero, y llegué a disputar un torneo internacional con Alan Shearer. Tres meses después, él estaba debutando con el primer equipo y marcando un hat-trick en su estreno. Tuve que dejarlo para marcharme a Reading por unas prácticas y me uní al Basingstoke antes de que me cedieran al Bashley. Un día tuvimos problemas bajo los palos y el entrenador me lanzó los guantes, y desde ese día que terminamos ganando 1-0, nunca me los quité", rememoraba el futbolista del Sutton United.

"La gente me mira y se cree que va a ser un partido sencillo para ellos, pero luego no les hace tanta gracia ver a esta arma de destrucción de 130 kg salir a por un balón al choque en un saque de esquina. Recuerdo que una vez me llevé por delante a alguien por accidente y no fue bonito. El chico cayó tras un duro golpe y aunque no hubo intención lo pasó muy mal tirado en el suelo inconsciente. ¡Tuve que hacerme el lesionado para que no me expulsaran!", explica Shaw ante las cámaras.

Shaw posando en el sofá donde duerme en las oficinas del club. Foto: Andy Hooper

El camino del Sutton United en esta FA Cup comenzó en el mes de octubre, cuando derrotaron por 2-1 al Forest Green. En la siguiente ronda disputada en diciembre consiguieron un idéntico resultado ante el Cheltenham Town de League Two, aunque no se conformaron con ello y superaron al AFC Wimbledon de League One en un intenso replay por 1-3 tras empatar a cero el primer duelo.

Escalón tras escalón aterrizaron en la cuarta ronda ante un equipo de Championship, el histórico Leeds United que este año está más cerca que nunca de regresar a la Premier League. Un solitario gol de Jamie Collins en el minuto 53 sirvió para que los de Paul Doswell cerrasen el pase a esta quinta fase, y al respecto de cómo encararon ese encuentro, Shaw desveló una curiosa historia.

"Collins cenó una hamburguesa con patatas, pasta con pollo y nueve pintas de cerveza y desayunó dos English Breakfast antes de anotar frente al Leeds" "Jamie Collins es un tío especial. La noche anterior nos reunimos para cenar todos juntos y él se tomó una hamburguesa con patatas y un par de pintas de cerveza. Una hora más tarde se cenó su pasta con pollo como el resto de nosotros y lo acompañó con otras seis cervezas, y después decidió dar la noche por terminada. A la mañana siguiente a las 07:30 se mete entre pecho y espalda un Full English Breakfast, aunque poco después seguía con hambre y decidió tomarse un segundo. Se planta ante el Leeds United y marca el gol de la victoria. Cuanto más come, mejor juega al fútbol. Me gustaría pensar que es algo parecido para todos", finalizó diciendo Shaw entre risas.