Oliver Kahn: “Nunca he visto un equipo jugar tan mal como el Arsenal”

Los jugadores del Arsenal, desolados tras la derrota | Fotografía: Arsenal

Muchas son las críticas que están cayendo sobre el conjunto londinense desde hace ya varias semanas. Sin embargo, tras la dura y dolorosa derrota frente al Bayern Munich, son más las voces que han emergido para centrarse en descolocar aún más un vestuario que parece no vivir sus mejores momentos. El último en subirse a un carro que no está del todo claro si circula por la vía de la deportividad ha sido Oliver Kahn, el mítico guardameta del conjunto muniqués que sacaba pecho tras la victoria de su equipo por 5-1 en la UEFA Champions League.

“Los jugadores eran tan pasivos, especialmente Özil, que era como si no se tomaran en serio al entrenador”

Tras el encuentro, el cancerbero aseguró no haber visto nunca a un equipo tan desastroso sobre el terreno de juego como el Arsenal: “Nunca he visto un equipo jugar tan mal como el Arsenal. El Bayern jugó contra un equipo catastrófico sin el balón”. Aunque hay cierto porcentaje de realidad en lo dicho por Kahn, no es menos verídico que la exageración de los términos está presente en las palabras de un futbolista que jugó en un equipo perteneciente a una de las ligas menos competitivas en cuanto al campeón se refiere del Viejo Continente. Para bueno o para malo, el Arsenal sí tiene que centrarse en muchos más torneos además de la máxima competición europea. A diez puntos del líder, los de Wenger fueron eliminados de la Copa de la Liga, aunque se mantienen con vida en la FA Cup.

Por si este alegato algo desproporcionado en términos comparativos no fuera poco, el exportero continuó centrado en un vestuario del que destacó a Mesut Özil: “Los jugadores eran tan pasivos, especialmente Özil, que era como si no se tomaran en serio al entrenador”. Además de poder estar equivocado, Kahn parece no conocer la noticia que surgió tras la entrevista que dio el mediapunta alemán a Kicker el pasado mes de enero, en la cual aseguraba que aplazaba su rúbrica hasta el momento de conocer la decisión de la persona que le dio plena confianza para ir al Arsenal. Así pues, las duras palabras del que fuera un mito en el Bayern Munich pueden haber llegado en un momento algo inapropiado hasta el punto de estar fuera de contexto.