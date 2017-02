Eric Bailly: "Siempre es difícil entrar en este once inicial"

Eric Bailly en una rueda de prensa | Manchester United

Eric Bailly, el central marfileño del Manchester United, fichado este pasado verano agradece a Mourinho la integración que le ha dado en el equipo y en la vida que lleva en la ciudad de Manchester. Expresa su rapidez con la que entabló relacion con el técnico portugués.

El marfileño comenzó la temporada de una forma excepcional aunque perdió su titularidad a raíz de una lesión y su marcha a la Copa Africana de Naciones. Volvió a su mejor nivel en la victoria del pasado fin de semana sobre Watford. Su traspaso procedente del Villareal, y su inmediata instalación al club en la Premier League le ha ayudado a asegurar un lugar en el centro de la defensa, en su regreso del torneo internacional en Gabón.

"Si has estado lejos, como me pasó al estar en la Copa Africana de Naciones, siempre es difícil entrar en este once inicial", dijo antes del encuentro de Europa League del jueves con Saint-Etienne. "Es un equipo muy fuerte". "Lo que ha sido beneficioso es que tuve la suerte justo al comienzo de la temporada de obtener un montón de minutos y oportunidades de juego de modo que me ha ayudado, me ha ayudado a crecer como jugador y acostumbrarme a la liga. Así que ha sido beneficioso para mí y esa es una de las razones por las que he estado jugando ahora, pero nunca se da por sentado porque siempre es difícil conseguir un puesto en ese once inicial".

Bailly ha agradecido el trabajo que pasa detrás de los terrenos de juego para ayudar a adaptarse a los rigores de la máxima categoría del inglés. "Supongo que fue una sorpresa, porque estaba entrando en el equipo muy rápido", admitió. "Pero lo que he tenido desde el primer día y, lo que estoy muy agradecido, es el excelente trabajo del cuerpo técnico, los entrenadores, los preparadores físicos y he disfrutado de la confianza y el respaldo de la gente. Esos son los factores que realmente me han ayudado a instalarme". "Lo que he encontrado es diferente a cualquier otro técnico que he tenido en mi carrera. Él me ha mostrado vídeos donde se ha mirado en situaciones de juego que han sucedido que involucraron a mí mismo o de la defensa en general", dijo sobre Mourinho.

"Se ha tomado el tiempo para hablar conmigo para mirar las cosas. Hemos tenido charlas sobre cómo abordar los juegos tácticamente. Es algo que ha sido muy útil para mí"

"Lo que he intentado hacer es poner en práctica y trabajar en lo que ha estado diciendo y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho. Su experiencia es algo que él ha sido capaz de transmitirme por medio de mirar clips de partidos", analizó.

"Estoy muy contento por el hecho de que he conseguido empezar a jugar tan rápido y que este período de aclimatación haya ido sin problemas", continuó. "Como ya he dicho, estoy muy satisfecho con el hecho de que soy un jugador joven y me las he arreglado para encontrar mi camino y ganarse el respeto y el apoyo de los jugadores de más edad , los jugadores experimentados y veteranos dentro del club ".

La visita de Saint-Etienne inició en un período lleno de enfrentamientos, pero Bailly está listo para el desafío. "No es algo que haya tenido la experiencia, porque en el Villarreal no teníamos un calendario tan apretado", dijo. "Pero desde luego, antes de venir aquí, sabía que esta liga era diferente. Había competiciones de copa extra y los partidos pueden acumularse. Pero, como digo, era algo que era consciente de antes de venir aquí, y la manera en que se enfrentan a esto, es, centrándose en el próximo encuentro, el próximo partido".