Previa Millwall - Leicester City: demostrar reacción antes de la Champions

Recibir a un club de primera en este legendario torneo es una inyección anímica para aquellos clubes de segunda, tercera e incluso cuarta. En este caso hablamos de un encuentro que va a dar que hablar. Millwall recibe en su casa al actual campeón de Premier League: Leicester City, que hace no mucho tiempo se encontraba en igual posición que su futuro rival, recibiendo equipos de primera en su estadio, como es el caso del año 2014 cuando recibió al Newcastle United y con la gracia de la fortuna lo venció, para luego caer por 2-1 frente al Tottenham Hotspur.

La eliminatoria entre estos dos clubes ha sido muy pareja a lo largo de la historia, pero por tan solo 2 partidos más (18 vs 16), la misma favorece al conjunto de camiseta azul ,siendo los últimos dos encuentros favorables a ellos ( 2014 y 2013 por League Championship). Un dato curioso es que dentro del historial mencionado se encuentran muchas goleadas por parte del Leicester City, tal es el caso del primer partido disputado con un 6-3 en contra del Millwall o a su vez, también se pueden ver partidos donde el color azul arrasó al blanco con 4-0 u 3-0 en reiteradas ocasiones. Sin duda alguna que a pesar del momento que están atravesando los foxes, son los principales favoritos para llevarse la eliminatoria.

A un punto de la zona de descenso directo es que llega este Leicester City a su encuentro de FA Cup, el mismo Leicester que hace exactamente un año era principal favorito a hacerse con el título, cosa que consiguió un par de meses más tarde. En cambio, el destino ha hecho que actualmente sea uno de los peores equipos de primera, no solo en cuanto a puntaje, sino también a su juego. Esta claro que no es la misma plantilla con la que consiguió el torneo pasado, pero si similar, aunque cabe resaltar que se fue una pieza clave del sistema de Ranieri: N´Golo Kanté, actualmente titular indiscutible del Chelsea y líder de Premier League a 2 puntos del segundo. Con seis partidos sin conocer la victoria por Premier League es que llega este Leicester a su próximo encuentro, sufriendo una debacle que no es entendible.

No obstante, cabe señalar que los foxes en las próximas semanas estará jugando el primer encuentro frente al Sevilla por la Champions League, torneo anhelado por cualquier club europeo, como un boxeador a punto de ser machacado en el último round es que Leicester tratará de salirse con la suya y ganar su primer encuentro de 2017, cosa que se le ha hecho esquiva increíblemente.

Claro está, que los malos partidos del Leicester tuvieron su repercusión en la prensa, la que sobre todo cayó directamente sobre el cuerpo técnico y en especial a Claudio Ranieri, pidiendo su destitución del cargo, a lo que el italiano respondió que dentro del club todos lo apoyan para que siga siendo el míster del conjunto azul.

Por estos motivos y muchas cosas más, es que Leicester City debe levantar cabeza y sobre todo demostrar por qué es el campeón de Inglaterra. No solo para pasar la quinta fase de la FA Cup, sino también para hacer un buen papel en Champions y remontar en liga.

Para seguir con la racha:

Por el lado del Millwall como mencionó su míster Neil Harris no tienen nada que perder pero mucho que ganar.Cabe resaltar, que el mismo Neil Harris ostenta actualmente el récord goleador del club y a su vez es el gran artífice del momento que está pasando el mismo. Dejar afuera a un club de primera de uno de los mejores torneos del mundo es algo más que especial, más aún siendo un club de segunda y más aún siendo el Millwall, el cual en sus últimas dos eliminatorias de FA Cup a dejado afuera a dos clubes de primera (Bournemouth y Watford).

Los Lions son uno de los clubes con mejor forma de Inglaterra, ya que no conocen la derrota desde hace doce encuentros, más precisamente desde el 21/12/16. Además, dentro de esos doce encuentros sin perder se han cruzado con uno de sus acérrimos rivales, el Charlton Athletic, donde han salido victoriosos con un 3-1 a favor en el electrónico. En cuanto a su historial en la FA Cup y más precisamente frente al Leicester City, el mismo se encuentra empatado pero en los últimos dos encuentros que estos dos han disputado, el que ha ganado los dos ha sido el Millwall, mientras que Leicester a ganado los primeros dos partidos.

La figura principal del conjunto rayado es el irlandés Shane Ferguson, el cual hace unos tres días acaba de firmar un nuevo contrato con el club, extendiendo las relaciones con el ex Newcastle United hasta 2019. El mismo lleva 28 partidos disputados con el club en esta temporada, y está claro que su velocidad y su potente remate harán que Morgan o tal vez el equipo entero de Leicester pase un mal momento, para que así Millwall pueda seguir con su racha ganadora.

