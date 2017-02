Mourinho: ''El 3-0 es bueno pero sigue siendo peligroso''

Google Plus

Mourinho dirigiendo el Manchester Utd-Saint Etienne. Foto: Manchester United

El Manchester United dio un paso de gigante en la ida de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League al golear por 3-0 al Saint-Etienne con un Zlatan Ibrahimovic espectacular, pues suyo fueron los tres goles del partido.

Sin duda, uno de las personas más felices por el partido completo del equipo en Old Trafford es José Mourinho: ''El resultado es realmente bueno, especialmente después de una primera parte mala que hicimos, pero lejos de eso, es un gran resultado favorable para nosotros''.

Mourinho: ''La primera parte fue mala, pero la segunda parte cambié un poco el equipo y mejoró'' El ex del Chelsea reconoció que la primera parte de sus chicos no fue muy buena, y explica qué les dije a sus jugadores en el descanso: ''Mi primer mensaje fue que es imposible jugar al fútbol a un nivel alto sin concentración, y tampoco sin intensidad. Después de eso pasé por un par de detalles tácticos, cambié el equipo un poco, pero lo más importante fue la actitud porque empezamos el partido bastante mal''.

En cuanto al partidazo de Ibrahimovic, Mourinho alabó al sueco: ''Él ha anotado muchos hat-tricks en su carrera, pero ésta es la primera con la camiseta del Manchester United. Sabemos lo difícil que es hacer eso en Inglaterra y lo fantástico que es él, pero lo importante es el resultado, dejamos la portería a cero y marcar tres goles es una buena ventaja''.

Ibrahimovic y Mourinho hablando tras acabar un partido. Foto: Manchester United

A pesar de la contundente victoria, el técnico portugués es cauto: ''La eliminatoria no ha terminado, sigue siendo peligrosa''. Afirma el técnico del Manchester United, que no se fía de los franceses: ''Yo he vivido tantos partidos y eliminatorias locas que creo que todo puede pasar. Una vez íbamos perdiendo 3-0 al descanso contra el Tottenham y el partido acabó 3-3. O cuando entrené al Real Madrid, en una eliminatoria de Champions íbamos ganando 3-0 en la ida, y en la vuelta estuvimos perdiendo 3-1 en Estambul''.

Mourinho tiene claro su objetivo para el partido de vuelta: ''Tenemos que ir allí y defender bien, no conceder muchas ocasiones e intentar marcar un gol para que la eliminatoria sea más complicada para ellos''. Por eso, el portugués irá con todo en el siguiente partido: ''Respeto el fútbol y sé que puede ser desagradable contigo. No quiero que mi equipo sea castigado e iré con un equipo fuerte''.

Para el partido de vuelta, el técnico no podrá contar con Ander Herrera, ya que vio tarjeta amarilla y acarrea expulsión, por lo que ''le daré un buen descanso. Ha jugado todos los partidos''. Por otra parte, Phil Jones, Michael Carrick y Rooney no tendrían problemas para jugar después de no hacerlo tras estar lesionados.