Adam Smith: "Entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid es una motivación extra"

La experiencia del Bournemouth en la Ciudad Real Madrid. Foto: Bournemouth

Los parones ligueros vienen bien para recargar pilas y el Bournemouth ha decidido hacerlo en la capital de España. Mientras se disputa una nueva ronda de FA Cup este fin de semana, el Bournemouth, eliminado, ha decidido instalarse en Madrid por unos días.

Madrid ha sido el destino elegido por el equipo de Eddie Howe para realizar un pequeño stage antes de volver a una nueva jornada de Premier League el fin de semana del 23 de febrero. El Bournemouth, que llegó a la ciudad española el miércoles por la tarde, se está entrenando en una de las mejores instalaciones deportivas del mundo, las del Real Madrid.

El Bournemouth se está entrenando en la Ciudad Real Madrid El conjunto inglés se entrenó por segundo día consecutivo en la Ciudad Real Madrid. Sin duda, una experiencia más que positiva para el equipo del sur de Inglaterra y que puede motivar enormemente a los Cherries para afrontar lo que queda de temporada.

Foto: Bournemouth

Smith: "Bale me ha dicho que sigue nuestra evolución" Adam Smith fue uno de los protagonistas en la mañana de este viernes, y es que, el defensa pudo charlar unos minutos con el que fuera su compañero de equipo durante su etapa en el Tottenham, Gareth Bale: "Ví a Gareth Bale ayer (jueves) y hoy he podido hablar con él", aseguró. "Él me ha dicho que ha estado siguiendo nuestro progreso y vio nuestro partido contra el Manchester City y me comentó que no tuvimos suerte esa noche".

Sobre su encuentro con el galés, Smith lo guarda con cariño: "Tuvimos una buena charla. Fue agradable ponerme al día con él, Gareth Bale me dio muchos consejos cuando coincidimos en el Tottenham", afirmó el defensa Cherrie.

Foto: Bournemouth

Smith: "Entrenar en la Ciudad RM te da una motivación extra, una idea de como entrenan algunos de los mejores jugadores del mundo" Sobre la estancia en Madrid, Smith aseguró que "es una gran experiencia entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Te da una idea de cómo entrenan algunos de los mejores jugadores del mundo y eso nos da una motivación extra, es a lo que debemos aspirar". Smith se quedó impresionado con las instalaciones del conjunto merengue y afirmó que "Las instalaciones son de primera clase. Hemos tenido la suerte de hacer uso del gimnasio y el césped y todo el mundo se siente un poco más fresco después de viajes como este. Es una temporada larga e ir a entrenar en el mismo lugar cada día puede ser un poco repetitivo", afirmó Adam Smith.

Una pregunta que no podía faltar a un futbolista inglés, es sobre el clima que se encuentra en la llegada a la capital española: "El sol ha salido para el entrenamiento de hoy [viernes]. Es un cambio agradable de paisaje y bueno para los chicos", concluyó.