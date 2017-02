Sissoko: "Aún podemos ganar algún título"

Sissoko durante el encuentro ante el Gent. Foto: Michael Zemanek

La acumulación de partidos entre los meses de diciembre, enero y febrero en Inglaterra hacen que dos semanas buenas eleven mucho la moral aunque el peligro es que tres partidos malos pueden hundir al vestuario.

El Tottenham está atravesando un pequeño bache una vez olvidada la temprana eliminación de la UEFA Champions League y en el encuentro de ida de la Europa League sufrió un importante revés en forma de derrota ante el Gent en Bélgica.

"Todos quieren salir a ganar la Tottenham" Moussa Sissoko fue uno de los titulares y declaró que aún quedan 90 minutos por disputar en Wembley y cree en las posibilidades de los suyos: "Ya conseguimos ganar siete partidos seguidos así que no es una mala actuación. Todo el mundo sabe cómo jugamos y salen a dar el 100% con la intención de ganar al Tottenham. Lo vimos ante el Gent, fue un partido complicado y aunque ellos ganaron creo que lo hicimos bien. Esta es tan solo la primera batalla y aún tenemos otra dentro de poco y haremos todo lo posible para pasar a la siguiente ronda".

Sissoko se lamenta tras la derrota ante el Gent. Foto: Reuters

"Cada equipo tiene un estilo y una filosofía de juego diferente, y en algunas ocasiones nuestro fútbol funciona y en otras se complica un poco más, como ante el Gent. Aún tenemos que creer porque es a través del trabajo duro cuando en el pasado conseguimos buenos resultados. Estamos atravesando un momento complicado pero volveremos aún más fuertes", explicó tras el duelo el futbolista francés.

"Sabíamos que sería un partido difícil" "No fue un partido sencillo, sabíamos que sería complicado. Ellos jugaron bien y mostraron mucho carácter y espíritu de lucha porque fueron duros y consiguieron construir bien desde atrás. Lo intentamos por todos los medios pero ellos fueron muy agresivos y compactos, así que no fue nada fácil", analizó el ex futbolista del Newcastle United. "Hicieron el primer gol y no pudimos hacer nada aunque lo intentamos por todos los medios para empatar. Perdimos y estamos decepcionados, pero la semana que viene haremos todo lo que esté en nuestra mano para darle la vuelta a la eliminatoria", apuntó con esperanza.

Al ser cuestionado por la posibilidad de aún conseguir un título no lo dudó un instante y respondió con contundencia diciendo: "Claro que aún podemos ganar algo. Este equipo tiene muchísima calidad. Es cierto que en el último partido no lo hicimos bien, pero tenemos que volver a jugar como el año pasado porque todos los conjuntos pasan por momentos difíciles, pero solo hemos perdido dos partidos seguidos. Ahora jugamos ante el Fulham el domingo en FA Cup y necesitamos dar nustro 100% para superar esta fase, y hacer lo mismo en la vuelta ante el Gent".