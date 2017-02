Mata: "Ojalá pueda a llegar a los diez goles de nuevo"

Mata. Foto: Premier League

Temporada goleadora para Juan Mata. El canterano del Real Madrid está fino de cara a portería y eso le ha convertido en el segundo máximo goleador del Manchester United (lleva nueve goles). En una plantilla con atacantes de renombre como Ibra, Martial, Rashford y Mkhitaryan, es un dato a tener en cuenta porque tampoco es que el asturiano sea indiscutible dentro del once titular de Jose Mourinho. No obstante, al español le gusta enchufar el balón al fondo de las mallas, y durante sus temporadas en Inglaterra, ya ha anotado la friolera de 55 tantos.

Ahora, junto a los "red devils" y viviendo un sueño en Old Trafford, Mata no se pone límites y espera seguir con su racha anotadora: "Estoy muy contento con mis goles. Ya llevo nueve este año y ojalá pueda hacerlo más desde ahora al final de la campaña, para luego mirar hacia atrás y apreciar una muy buena temporada". Después de encontrar la red en los últimos encuentros ante Leicester y Watford, está siendo un febrero fructífero para él y para los suyos: "Este mes el total de goles para un mediocentro no está mal. No me he marcado un objetivo, pero espero marcar otra vez y así llegar a los 10 goles de nuevo, como en los dos cursos pasados".

A pesar de una salida más que polémica del Chelsea (Jose Mourinho lo echó), el propio técnico luso ha restablecido su confianza sobre el ex jugador "blue", al que ahora le pide mucha más influencia dentro del área rival: "Bueno sí, creo que él aprecia varias cualidades de diferentes jugadores así que siempre que juego intento estar en esa posición que me ayuda a crear y acabar jugadas. Algunas veces marcas, otras no, pero lo importante es estar en la posición adecuada. Trato de tener siempre el balón, pero anotar siempre ha sido una parte muy importante de mi carrera".