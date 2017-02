Manuel Pellegrini afirma que es difícil ganar la Premier  League

Manuel Pellegrini (Fotografía: Getty Images Europe)

Manchester City ganó 2-0 ante Bournemouth en Riverside Stadium por la Premier League, Manuel Pellegrini respaldó el trabajo de su sucesor aunque insistió en la intensidad de la máxima categoría del fútbol inglés. Desde que Pep Guardiola asumió como entrenador del primer equipo, los ciudadanos ganaron 10 encuentros en todas las competiciones y cuando se le consultó con respecto a su visión del trabajo de su colega español fue muy reflexivo: “Creo que Pep valora más el trabajo en el que estuvo hace tres años, es difícil ganar la Premier League, tal vez pensaron que con su llegada cambiarían algunas cosas y que el City conquistará el título con 15 puntos de diferencia, no es el caso en Inglaterra hay un mito que el City está entre los cinco equipos que más invierten”.

Manuel Pellegrini insistió que la confirmación sobre la llegada de Pep Guardiola lo incomodó un poco puesto que afrontaba sus últimos meses como entrenador de los ciudadanos: “Nos costó mucho manejar esta situación puesto que la situación en el vestuario con los jugadores se complicó. La autoridad no fue la misma. Se produjo como una iniciativa, aunque hubiera preferido que se haga de otra manera. El rumor me molestaba, inclusive por tercer año consecutivo llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones y perdimos ante el Real Madrid que jugó mal ambos encuentros, eso me fastidió, no tuvimos fortuna a nivel europeo, me siento orgulloso por lo que hice y fue una etapa maravillosa, mis números fueron geniales”.

Manchester City sostendrá dos retos muy exigentes, primero visitará hoy al Huddersfield Town en John Smith´s Stadium por la quinta ronda de la Copa FA y tres días más tarde se medirá ante el Mónaco en Etihad Stadium por los Octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Algunos aficionados que aman el fútbol se preguntan desde ya ¿Manchester City podrá conquistar algún título en la era Guardiola? En este maravilloso deporte todo es relativo y la gran mayoría estamos convencidos que los ciudadanos siempre serán candidatos en cada competición.