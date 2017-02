Previa Blackburn Rovers - Manchester United: no hay favoritos

Google Plus

Entre los dieciséis equipos que disputarán este fin de semana los octavos de final de la FA Cup hay bastantes que no son de la élite del fútbol inglés, es decir, que no son equipos de la Premier. Representando a la Championship -la Segunda División-, están el Wolverhampton Wanderers, el Blackburn Rovers, el Fulham y el Huddersfield Town. Por parte de la League One -la Categoría de Bronce-, está el Oxford United, y de la Quinta División están el Sutton United y el Lincoln City.

Como es lógico, los equipos de la Premier son los favoritos en todas las eliminatorias. Uno de los primeros, que además jugará de local, es el Middlesbrough, que se las verá con el Oxford United. El “Boro” se ha deshecho hasta ahora del Sheffield Wednesday, de segunda, y del Accrington Stanley, de cuarta, de ambos en el Riverside Stadium. El líder de la Premier, el Chelsea, que no ha pasado del empate en sus dos últimas salidas, volverá a jugar fuera: esta vez en el Molineux Stadium del Wolverhampton Wanderers, equipo de la Segunda División, de la parte baja (18º), y que además encadena tres derrotas seguidas (dos de ellas en casa). Pese a su mal año en segunda, este equipo ha conseguido eliminar a dos primeras en esta FA Cup, y no precisamente a cualquiera: al Stoke City, por 0-2, y sobre todo al Liverpool, en Anfield, por 1-2.

Contra otro segunda, también a domicilio, se batirá el Manchester United, su nombre: Blackburn Rovers. El Blackburn está penúltimo (23º) de la Championship y su recorrido en esta FA Cup hasta ahora asusta menos que el del Wolverhampton, pues eliminó anteriormente a un conjunto de su categoría, y a otro de una división inferior. El equipo dirigido por el estratega portugués José Mourinho se mostró considerablemente superior durante el compromiso en el estadio Old Trafford, y con tres anotaciones del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, adquirió una ventaja muy cómoda para el compromiso de vuelta.

"Él es un gran jugador (Ibrahimovic). Eso es lo que queremos de otros grandes jugadores. Parece que le gusta Saint-Éttiene porque le encanta anotarle al equipo francés. Nos encanta el Ibrahimovic que vimos el día de hoy", agregó Pogba sobre la actuación de Zlatan, quien ya suma 23 goles en todas las competiciones durante la campaña. El seleccionado galo concluyó que la eliminatoria ha sido especial porque en el equipo rival participa su hermano, el defensa Florentin Pogba. El francés Paul Pogba, descartó que los Red Devils tengan definida la eliminatoria ante St. Etienne en la Europa League, a pesar de ganar de 3-0 en el juego de "ida" de los dieciseisavos. "Es un buen resultado porque queríamos ganar. Queríamos anotar goles y lo hicimos para ponérnoslo más fácil en el juego de vuelta, pero la eliminatoria aún no ha terminado contra St. Etienne", señaló el galo en declaraciones a la página oficial del club. Paul no se fia del equipo francés.

Tras el positivo resultado obtenido en los dieciseisavos de la Liga Europa, los Diablos Rojos centrarán ahora su atención en el próximo compromiso en puerta del próximo domingo ante Blackburn Rovers, correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup. La FA Cup se encuentra en el punto cumbre de la competición, y en los octavos de final, el duelo que le espera al Manchester United tendrá su tira y afloja. Siempre jugando fuera de casa te puedes encontrar con problemas como le puede pasar al equipo de Mourinho con el Blackburn Rovers.

El club dirigido por José Mourinho está invicto en sus últimos nueve partidos pertenecientes a esta competición. Referido a todas las competiciones, el Manchester United está invicto en 12 de sus últimos 13 partidos contra el Blackburn en todas las competiciones.

​Parte médico

Por parte del conjunto local, tanto Elliott Ward, Adam Henley, Corry Evans, Tommie Hoban, Hope Akpan, Sam Gallagher y Gordon Greer no podrán disputar el encuentro de la FA Cup frente al Manchester United.

Los Diablos Rojos, en cambio, hay varias dudas con el estado de varios jugadores. Henrikh Mkhitaryan, Michael Carrick, Wayne Rooney o Phil Jones, son duda hasta última hora. En el caso de que se recuperen, contarían con minutos e incluso, en algunos la titularidad.

Entrenadores sobre el partido

Owen Coyle en la ausencia de varios jugadores clave:"Queremos que todos los jugadores estén disponibles y ser capaces de elegir el equipo más fuerte. Cuando las cosas se toman a la ligera por lo que ha sucedido, es difícil de tomar decisiones. Pero tenemos que seguir adelante con ello. Estarán allí para alentar y apoyar a sus compañeros de equipo".

José Mourinho comentó: "Hemos visto ya la lecutar sobre el partido que hicieron ante el Wigan, por lo que no es nuevo para nosotros el nivel del Campeonato, la dificultad del Campeonato. "Voy a cambiar algunos jugadores, pero voy con un buen equipo porque respeto mucho a este título, y el Manchester United hace que vayas en serio a todos los partidos".

Posibles onces iniciales