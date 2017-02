Harry Winks: "Scott Parker es un espejo en el que mirarse"

Google Plus

Harry Winks en un encuentro esta temporada. Foto: Tottenham

La FA Cup depara duelos desiguales y bonitos reencuentros entre viejos conocidos, en este caso el de Scott Parker con el Tottenham, club al que condujo a la UEFA Champions League en 2012.

El ahora capitán del Fulham se encuentra a sus 36 años en los últimos instantes de su carrera, pero parece que tanto en White Hart Lane como en la selección inglesa Harry Winks está dispuesto a tomar el relevo.

El futbolista de 21 años renovó recientemente su contrato con los Spurs hasta 2022 y declaró estar muy emocionado de poder encontrarse de nuevo con Parker, con el que coincidió cuando tan solo tenía 16 años y comenzaba a despuntar con el filial del club del norte de Londres. "Es una persona magnífica y un jugador excepcional. Se portó genial conmigo desde el principio con sus consejos, experiencias de su carrera y es un espejo en el que mirarse. Aspiro a ser como él algún día", dijo Winks sin miramientos.

"Repasábamos acciones suyas en los partidos en vídeo para ayudarme a mejorar" "Cuando entrené con él por primera vez ya sabía que estaba cerca del final de su etapa en el Tottenham y yo entraba y salía de esas sesiones. No era más que un chico que salía del colegio y admiraba muchísimo a Scott, y entrenar con él fue todo un sueño hecho realidad", recordaba en una entrevista el centrocampista.

Parker durante su etapa en los Spurs. Foto: Tottenham

"Con un poco de suerte podré jugar ante él, siempre con el respeto a los dos equipos, pero querré hacerlo bien ante él", declaró.

"Siendo un centrocampista como yo, me fijé mucho en sus movimientos y sus conocimientos tácticos porque él ya estaba prestando atención a la vida del entrenador. Tenía muchísimos consejos para dar a alguien como yo recién salido del filial y yo traté de absorber todo lo posible, y Scott era perfecto para ello", recordó Winks.

"Cuando salta al terreno de juego siempre da el 100%, y eso es lo que quiero conseguir en mi carrera"

"Aún recuerdo que tras algún entrenamiento venía conmigo a la sala de vídeo para repasar su partido del fin de semana y me decía en qué podía mejorar él y en que tenía que fijarme yo para dar el salto de calidad", explicó sobre el ex jugador de West Ham, Chelsea, Tottenham y Charlton Athletic. A pesar de que no es titular con el conjunto entrenado por Slavisa Jokanovic, su peso en el vestuario e influencia en el fútbol de los Cottagers es evidente, y Winks trató de poner en perspectiva lo que significa Parker para el fútbol inglés. "Es un jugador todoterreno. Ha capitaneado a Inglaterra y es un jugador top en todo lo que hace, pases, entradas y sobre todo su mentalidad. Cada vez que salta al terreno de juego lo hace para dar el 100%, y eso es algo que quiero imitar y conseguir en mi carrera", finalizó diciendo Winks.