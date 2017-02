Monakama: "Estuve rezando para tener una oportunidad de jugar contra el Arsenal"

De izquierda a derecha. Craig Eastmond, Roarie Deacon, Jack Jebb y Jeffrey Monakana.| Foto: Andy Hooper (Daily Mail)

En sus 118 años de historia el Sutton United, club que milita en la Conference Premier, disputará por primera vez unos octavos de final de la FA Cup, el encuentro histórico será ante un grande de Inglaterra, el Arsenal, club que no atraviesa por su mejor momento de la temporada y el equipo local pretende aprovechar la falta de confianza de los "gunners" para avanzar a unos cuartos de final inauditos.

Los jugadores del Sutton United que pasaron por las categorías inferiores del Arsenal son cuatro: hablamos de Roarie Deacon (25 años), Jack Jebb (21 años), Jeffrey Monakana (23 años) y Craig Eastmond (26 años) quien llegó a disputar diez partidos con el primer equipo. Los jugadores hablaron del partido del lunes, su experiencia entre las categorías juveniles, entre otras cosas.

Sobre la dificultad que supone entrar en los equipos inferiores del Arsenal, comenta Jeffrey Monakana: "Steve Bould (asistente de Wenger) diría: "Entras en este club por ti mismo y que lo dejará por ti mismo. Y eso es lo más cierto. Tú construyes amistades y al minuto siguiente tus amigos todavía están allí y tú no".

"En el Arsenal estás como en una pequeña burbuja. Tus cosas están listas, las botas están limpias, te llevan al hotel. A continuación, ¡bang!, estás en el mundo real, viajas a los juegos por tu cuenta, reunidos en una estación de servicio, tratando de prepararse mentalmente. Hay que adaptarse de inmediato", dijo Craig Eastmond refiriéndose a la abismal diferencia entre las concentraciones del primer equipo y las categorías inferiores.

Cuando les preguntaron por Arsène Wenger, los jóvenes tuvieron palabras de elogio hacia el entrenador francés. Craig Eastmond contó que el técnico del primer equipo le ordenó que "creyera" en sí mismo. "Yo sé lo que puedes hacer, yo creo en ti, por eso te he escogido. Eres un buen jugador técnicamente. No seas tímido, ten en la bola y exprésate" dijo Craig Eastmond, haciendo alusiones a las palabras que Wenger le decía cuando lo llamaba para el primer equipo. "Es un hombre honesto y justo", concluyó.

Roarie Deacon afirmó, "Es un ambiente diferente, como un mundo diferente". El mismo Roarie Deacon cuenta su amistad con Jack Wilshere, aquel canterano del Arsenal quien fue una de las perlas de la cantera londinense: "He jugado con Jack (Wilshere) desde los diez años. El podía correr con el balón e irse de tres, cuatro, cinco jugadores y no le importaba si eran más grandes que él o si intentaban darle una patada. El fútbol no lo inmutaba, estuviera quien estuviera en contra. Esa es la razón por la que él está donde está", dijo.

Así mismo, critican las grandes cantidades de dinero que cobran ahora los jugadores de élite. Monakama contó que había visto "bastantes jóvenes fracasar en el último obstáculo por el dinero, se hacen gastos innecesarios".

Cuando se les preguntó por el enfrentamiento histórico del lunes, Roarie Deacon confesó que "esta oportunidad de jugar contra nuestro antiguo equipo es increíble"; por otra parte, Monakama apuntó que estuvo "rezando por una oportunidad de jugar contra el Arsenal, pero uno nunca piensa que sería jugando para el Sutton".