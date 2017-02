Mourinho: "Nos tomamos en serio cada partido"

Google Plus

El entrenador del Manchester United, José Mourinho ha declarado en rueda de prensa previa al encuentro de la FA Cup contra el Blackburn. El portugués explicó que buscará al equipo que mejor pueda competir en la eliminatoria, ya que durante su estancia en el Chelsea dio por perdido el partido contra el Newcastle por el hecho de tener un partido contra el Barcelona en la Champions League y la final de la copa de la liga contra el Liverpool. El equipo de Mourinho perdió por un gol a cero en Saint James Park.

"Tiré el partido. Me arriesgué demasiado porque debía concentrarme en el partido contra el Barcelona y el Liverpool", admite el ahora entrenador del United. "Pero también tenemos que sacar las cosas positivas. Ganamos al Barcelona y también ganamos la final contra el Liverpool. Pero la sensación de dejarnos ganar en el encuentro de FA Cup no fue buena",matizó el portugués.

Ahora el United se encuentra en una situación similar a la de aquella vez con el Chelsea, pero esta vez ha prometido que tomará decisiones diferentes para evitar que vuelva a pasar lo mismo que con el equipo de Londres: "Voy a cambiar a algunos jugadores obviamente, pero el equipo será bueno porque le tengo respeto a la competición", declaró el entrenador.

"Si pierdo, pues pierdo porque el oponente será mejor que nosotros, pero no será porque el equipo es malo. Yo voy a ir a Blackburn con respeto", comenta. "Hemos jugado ya contra el Reading y el Wigan y sabemos lo que es esto. No es nuevo y sabemos el nivel y la dificultad del campeonato y es cierto que los equipos de las ligas inferiores están mejorando cada vez más. Esta vez me lo voy a tomar en serio. El Manchester exige que se vaya en serio en cada partido", finalizó.