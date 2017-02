Cowley, técnico del Lincoln City: "Hemos devuelto la magia a la FA Cup"

Cowley agradeciendo a los seguidores su viaje a Turf Moor. Foto: Paul Greenwood

El Lincoln City escribió en la mañana del sábado su nombre en letras de oro en la historia de la competición más antigua del planeta, la FA Cup, al conseguir derrotar al Burnley y colarse en los cuartos de final.

El conjunto entrenado por los hermanos Cowley hizo con un tardío tanto de Sean Raggett algo que ni Chelsea, ni Liverpool ni Leicester han podido hacer este año, vencer a los Clarets en su estadio. Se convierten en el primer club de Non-League (fuera de las divisiones del fútbol profesional inglés) en alcanzar esta ronda, y están ya a un solo partido de llegar a las semifinales que se disputan en el Estadio de Wembley. "Hemos traído de vuelta la magia a esta competición", apuntó Danny Cowley tras el encuentro. "Todo aquel que dice que la FA Cup está muerta es que no ha viajado a Lincoln en las últimas seis u ocho semanas. Este es un club de fútbol que ha tenido muchos problemas recientemente, y esto es algo que cambia todo el panorama en términos financieros y de perfil del equipo", explicó.

"No es romántico ser futbolista a tiempo parcial. Se merecen este éxito" "Nuestros jugadores se merecen este éxito porque muchos de ellos han sido futbolistas solo a tiempo parcial y han tenido que luchar mucho. No hay nada romántico en eso así que definitivamente han hecho méritos suficientes para lograr esto", dijo visiblemente emocionado sobre el terreno de juego.

Los jugadores del Lincoln celebrando el triunfo. Foto: Reuters

Sobre el encuentro Cowley aclaró que salió todo según lo previsto, pues decidieron centrarse en las distintas partes del partido de manera individual. "La idea era separar en bloques el duelo, ir poco a poco y cuando el partido seguía con 0-0 tras 15 minutos, mi hermano quería lanzarse a celebrarlo por la banda. Fue una sensación increíble el anotar en el minuto 89 porque no quieres celebraciones hasta el final", declaró. "Cuando juegas contra un equipo de la Premier League, 90 minutos parecen muy largos. Dividimos el encuentro en partes de 15 minutos para ir poco a poco, y en el minuto 75, en nuestras cabezas habíamos conseguido empatar cinco pequeños partidos. Los chicos conocían el plan a la perfección y han corrido y defendido de maravilla", reveló.

"Nuestros seguidores son de Premier League" "Nuestros aficionados han tenido muy pocas alegrías en los últimos años y se merecen todo esto porque ellos son seguidores dignos de la Premier League. Son como nuestros futbolistas, tienen mucho de lo que estar orgullosos", alabó Cowley.

Turf Moor se cubrió de verde y rojo tras el pitido final y aunque el plan de los técnicos de los Imps era volver rápido a Yorkshire para espiar a sus rivales del próximo martes, no ha podido dejar de lado el éxito de la FA Cup. "La idea era marcharse directamente a North Ferriby pero es imposible en estos momentos. Ha habido cerveza en el vestuario, sí, pero somos un equipo profesional y esto es solo la mitad del camino. He visto a Alan Power con una botella en la mano, ¡y me ha mentido directamente a la cara diciéndome que se la había dado alguien!", dijo de manera

Cowley celebrando tras el encuentro. Foto: PA

Los hermanos Cowley visitaron además el plató del icónico programa Match of the Day de la BBC, y apareció con un look muy diferente, completamente afeitado. "No me afeité para mi boda, pero ¿para Match of the Day? ¡Por supuesto!", declaró ante las cámaras. "Ha sido un gran día para todos nosotros, para la historia de este club. Estoy inmensamente orgulloso de ellos, han estado increíbles, y creo que aún no entienden lo que han conseguido, no hemos conseguido asumirlo del todo. Estoy seguro que todas sus familias estarán en casa, sentados ante el televisor y llenos de orgullo", explicó