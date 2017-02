Michael Appleton: "En algún momento estaré más orgulloso de mis jugadores, pero ahora estoy frustrado"

Appleton con Aitor Karanka en el Riverside Stadium. Foto: Getty Images

Las decepciones coperas son un clásico en Inglaterra y en la FA Cup se ha visto como el Lincoln City superaba su eliminatoria ante el Burnley para plantarse en cuartos de final.

El Oxford United estuvo a un paso de superar al Middlesbrough en su estadio, pues pese a los tantos de Leadbitter y Rudy Gestede en la primera mitad, Maguire y Tony Martínez igualaron en 60 segundos pasado el descanso.

"El vestuario está convencido de que podemos competir contra estos equipos" La suerte no estaba del lado de los pequeños en el Riverside Stadium, y es que Christian Stuani en el minuto 87 terminó con el sueño de los visitantes y puso el 3-2 definitivo en el marcador, por lo que su técnico, Michael Appleton declaró estar muy decepcionado. "Estoy orgulloso de mis chicos y supongo que en algún momento en el futuro lo estaré incluso más, pero en estos momentos estoy muy frustrado. Vinimos aquí a ganar el partido, no solo a competir o a pasar el día, y por eso salimos con dos delatneros. Sabríamos que tendríamos problemas pero existe un convencimiento en el vestuario de que podemos competir ante este tipo de equipos", explicó el técnico del Oxford.

Los jugadores del Oxford tras el tanto de Stuani. Foto: Getty Images

"Cuando el partido se puso con empate a dos sabía que solo habría un ganador, y solo puedo alabar a la afición rival, porque tras nuestro gol estuvieron magníficos. Apoyaron a muerte al Middlesbrough y les dieron alas, algo refrescante de ver para un equipo como el nuestro, porque hemos estado en algunos estadios de divisiones inferiores donde un equipo como el nuestro te hace un gol y hay muchas quejas y malas caras y ningún apoyo a los suyos", dijo Appleton.

"El apoyo de sus seguidores fue magnífico. En otros estadios les empatas y solo hay quejas" Al ser preguntado por la polémica arbitral que suele rodear a estas eliminatorias, en especial al penalti anotado por Leadbitter, dijo lo siguiente: "No tengo problema alguno con su penalti porque creo que Stewart Downing estuvo muy listo con su primer toque. Tengo sin embargo muchos problemas con el que no nos pitaron a nosotros, y creo que con ese habríamos conseguido ganar, pero dejaré que el árbitro explique por qué el suyo sí, y el nuestro no", dijo con dureza. "Está claro que Negredo estaba agarrando de la camiseta a Curtis Nelson en el gol de Stuani de manera que nosotros no pudimos atacar el balón. Todo esto nos afectó porque tuvieron suerte con el gol del español, que fue un auténtico golazo", dijo.

Sobre el planteamiento de los suyos y la recuperación al descanso, Appleton explicó: "Les dije que confiaran en todo el trabajo que habíamos hecho durante la semana. Empezamos con dos delanteros centros, algo que hacía tiempo que no hacíamos y es que creo que podíamos hacerles daño a sus centrales. Creo que no tuvimos suerte en la primera mitad pero les causamos muchos problemas. En la segunda mitad empezamos a llamar a su puerta y nuestros jugadores creyeron para conseguir el empate, y ahí aumentó nuestra creencia en la victoria".

Stuani en el momento de hacer el tercero. Foto: Getty Images

"Con el primer gol, el segundo llegó rápido y más fácil de lo que es habitual y daba la sensación de que sería una de esas maravillosas remontadas. Estoy encantado con nuestra actitud porque jugamos toda la segunda mitad en su campo, además de hacer los goles creamos mucho peligro, pero dejar que nos hiciesen el tercero de esa manera es muy decepcionante. Hablamos de un gol de League One, no de uno de esos tantos de Premier League donde el rival junta seis o siete pases para destrozarte, pero qué se le va a hacer. No era el día, aunque hemos tenido una gran trayectoria", dijo a modo de despedida el técnico del Oxford United.