Pogba: "Todos los partidos de FA Cup son especiales"

Pogba persiguiendo el esférico en Ewood Park. Foto: Getty Images

No hay encuentros sencillos, dice el refranero futbolístico, y en la tarde del domingo se pudo observar en Ewood Park uno de esos ejemplos, pues el Manchester United tuvo que remontar un tempranero tanto de Danny Graham para asegurar su pase a los cuartos de final de la FA Cup.

Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba tuvieron que salir desde el banquillo para ayudar a sus compañeros a darle la vuelta al partido, y lo lograron dejando el definitivo 1-2 en el marcador que les sirve para enfrentarse al Chelsea en la próxima ronda como ha deparado el sorteo.

"Desde mi vuelta a Inglaterra no he jugado un partido con dominio claro. Son todos de ida y vuelta" Tras el encuentro ante las cámaras el par de amigos más famosos del mundo del fútbol declararon estar muy contentos, y Pogba analizó los motivos diciendo: "Todos los partidos que he disputado desde mi regreso a Inglaterra han sido difíciles. No ha habido un solo partido sencillo con dominio absoluto de un equipo, todos son duelos de ida y vuelta y tienes que tratar de cometer menos errores que el rival para conseguir ganar el partido". "Todos los partidos son especiales, pero más aún los de la FA Cup, porque da igual si el rival está en la Premier League o en Championship. Como se pudo ver el sábado, no siempre ganan los favoritos y se han clasificado equipos más pequeños, así que a nosotros nos tocaba asegurarnos de cumplir con nuestra parte del trabajo y clasificarnos como favoritos que éramos", dijo el centrocampista francés.

Pogba, Ibra y Martial celebrando un tanto esta temporada. Foto: Getty Images

"Creo que el equipo lo hizo muy bien porque trabajamos muy duro para conseguir el resultado que necesitábamos y ahora tenemos más confianza para seguir luchando en cada partido de los que tenemos por delante", explicó Pogba.

Es la sexta vez esta temporada que Pogba asiste a Ibrahimovic El tanto de la victoria fue la sexta vez esta temporada que el francés asiste a Zlatan Ibrahimovic, demostrando que su conexión fuera del campo también se traslada a los terrenos de juego. "Trato de ayudar al equipo de la mejor manera que puedo. En este caso pude anticiparme, observé cómo se desmarcaba y mi pase le llegó a la perfección. En esta ocasión funcionó, pero no siempre lo hace. Por suerte hoy sí, y sirvió para conseguir el triunfo, así que estoy muy feliz", dijo sobre su compañero el sueco.

Ibrahimovic qusio devolverle ante las cámaras los elogios, y no dudó en decir humildemente: "El equipo lo estaba haciendo muy bien antes de que entrásemos pero tuvieron un poco de mala suerte al conceder ese gol, pero mantuvieron el nivel y jugaron ben. En la segunda mitad el partido se abrió un poco más y Paul me sirvió un gran balón que conseguí llevar a las redes rivales. Fue una muy buena actuación de todos, el grupo lo hizo muy bien porque trabajó muy duro para conseguir un resultado que nos da mucha moral".