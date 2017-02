Zlatan salva de nuevo al Manchester United ante el Blackburn Rovers

Google Plus

Los pupilos de José Mourinho consiguieron la pasada tarde el pase a siguiente fase de la FA Cup a domicilio, en la que gracias a un dos a cero gracias a los goles del joven Marcus Rashford y del incansable Zlatan Ibrahimovic, que como casi siempre, fue el principal partícipe y protagonista de la victoria de los 'red devils', anotando uno de los dos goles del encuentro.

Primera parte igualada

Uno de los fichajes que más está amortizando el conjunto de Old Trafford es el fichaje de Zlatan Ibrahimovic, 'el gigante sueco' de 35 años se ha acoplado al equipo como si llevase toda una vida jugando en el club inglés. El United está dependiendo mucho de este futbolista que pese a una edad ya avanzada en esta profesión muestra que aún tiene fútbol y goles para rato; en la presente temporada ha anotado 23 goles en 36 partidos (uno de los mejores registros goleadores de europa), llevando gran parte del peso goleador del equipo.

Esta eliminatoria de FA Cup se le puso ya cuesta arriba desde el principio al United y es que un gol tempranero del Blackburn Rovers en el minuto 17, obra de Graham, que cruzó un zurdazo imposible para Romero, después de una gran asistencia de Emnes tras protagonizar una muy buena jugada individual.

Pero, un poco antes de la media hora de partido, los visitantes lograron reaccionar igualando la contienda. Marcus Rashford, el jugador que más activo estuvo en el club de Manchester, logró empatar tras regatear al portero al aprovechar un pase perfecto de Mkhitaryan. Aunque pese a ello el United no logró imponerse del todo al equipo de los 'rovers'.

Zlatan Ibrahimovic al rescate

Las rotaciones hechas por el técnico portugués pasaron factura al conjunto de los 'red devils' teniendo que verse obligado a introducir cambios que cambiaron radicalmente el juego del equipo con la entrada de Paul Pogba, Juan Mata y en mayor parte con el cambio de por Zlatan.

Y tras estas modificaciones en el 11, el marcador cambió al 1-2 en el minuto 75 de partido. Zlatan Ibrahimovic a la media vuelta y al primer toque en el área aprovechó un gran pase de Paul Pogba desde 50 metros dándole por aquel momento el pase para estar entre los ocho mejores de la competición copera.

Pese a la remontada los locares buscaron el empate para forzar el replay, pero a pesar de 'acorralar al United' cerca del área de Romero no tuvieron la puntería necesaria para conseguir el gol.

Junto al Manchester United, en octavos de final se encuentran los que consiguieron su pase el pasado sábado (Lincoln, Milwall, Tottenham, Middlesbrouhg y Chelsea). El duelo que enfrentó al Huddersfield contra el Manchester City acabó con empate a cero y se jugará desempate. Los octavos se complementarán con el vencedor del partido entre el Sutton United y el Arsenal el lunes.

La FA Cup, un sueño bonito

Si el Sutton consiguiera el pase en su próximo partido contra el Arsenal, quedaría reflejado de nuevo este año que la FA Cup es la competición de los sueños y alegrías de muchísimos equipos de toda Inglaterra, dónde jugar contra un hístorico del país o incluso llegar a vencerle puede ser posible. Pese a ello la competición va a dejar bonitos duelos como el Lincoln que se las tendrá que ver (con el que nadie contaba que llegase hasta ahí) al ganador precisamente de esa eliminatoria entre el Sutton y el Arsenal, o también una combinación bastante morbosa como puede ser un Chelsea-Manchester United con la vuelta de 'the special one' a la que hasta no hace tanto fue su casa, Stamford Bridge. Por último cabe destacar dos emprejamientos como son los partidos entre el Tottenham contra el Milwall, y el duelo entre el 'Boro' y el vencedor del replay entre el Manchester City y el Huddersfield.