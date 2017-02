Jürgen Klopp lamenta la acumulación de encuentros del Liverpool en enero

Google Plus

Foto: LIverpool

Liverpool ganó 2-0 ante Tottenham Hotspur en Anfield ,significó la primera semana completa sin copas en el horizonte. Los "reds" ganaron 10 encuentros en todas las competiciones, en enero afrontaron un mes muy sobrecargado y recibieron dos durísimos golpes anímicos eliminado de dos copas. Jürgen Klopp estaba preocupado puesto que sus dirigidos acumulaban tres derrotas consecutivas y cuando se le consultó al respecto de la situación se mostró analítico: “Diciembre – Enero, ni siquiera Chelsea afrontó complicaciones y afrontó todas las competiciones al mismo tiempo, cayeron eliminados en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, no recuerdo que jugarán algún encuentro más en esa competición. Conversé con Antonio Conte por un largo tiempo en Anfield y me comentó que repitió entre 13 y 14 jugadores todo el tiempo en un calendario muy recargado, esa fue la gran diferencia. Perdimos algunos jugadores durante ese periodo, desde la victoria del Manchester City hasta el empate ante Sunderland estuvimos mermados físicamente, no jugamos bien los partidos claves y nos costó reponernos anímicamente para recuperar la confianza”.

Jurgen Klopp admitió que los empates ante Chelsea y Manchester United generaron un impacto negativo en el equipo puesto que los reds no volvieron a ser los mismos y exhibieron un bajón considerable: “Podríamos haber sumado tres o cuatro puntos más, inclusive superaríamos la línea del Manchester United con 51 puntos. Cometimos muchos errores puntuales en encuentros claves, en casa ante Swansea nos sorpendieron, Southampton también nos golpeó, En especial ante Chelsea aún creo que debimos haber ganado 2-0 y un poco más de fortuna. No fuimos inteligentes cuando tuvimos la oportunidad de aspirar a objetivos más ambiciosos”.

Algunos aficionados que amamos al fútbol se preguntan desde ya ¿Liverpool podrá reencaminarse en la presente temporada? En este maravilloso deporte todo es relativo y los "reds" visitarán al necesitado Leicester City el lunes 27 de febrero en el King Power Stadium por la vigesimosexta jornada de la Premier League.