Benítez: "La situación del Villa demuestra lo complicado que es hacerlo bien en Championship"

Benítez charlando con un asistente en un entrenamiento. Foto: Newcastle United

Aston Villa y Newcastle United cierran la 32ª jornada de Championship con un duelo desigual, pues hay 30 puntos de separación entre los dos equipos recién descendidos. Será la vez número 163 que se enfrenten estos dos gigantes ingleses, aunque la primera desde 1938 en hacerlo en la división de plata, algo que según Rafa Benítez demuestra que nada es sencillo en el mundo del fútbol a pesar del dinero invertido.

"En el mundo del fútbol, uno más uno no siempre son dos" "En el fútbol uno más uno no son siempre dos. La gente se cree que si gastas mucho dinero tienes que estar en lo más alto de la clasificación, pero la situación actual del Aston Villa demuestra lo complicado que es hacerlo bien en Championship. Es más fácil para un equipo que desciende y hace poco estaba entre los seis primeros de la Premier League, pero si desciendes es porque algo no está funcionando adecuadamente, así que tienes que cambiar las cosas. Si quieres cambiar media plantilla y traer nuevos futbolistas, tienen que acostumbrarse y adaptarse al nuevo equipo", explicó en la rueda de prensa previa al partido.

Benítez en un entrenamiento con sus asistentes. Foto: Newcastle United

"Puedo entender lo complicado que es para ellos solucionar esta situación, especialmente con las altísimas expectativas de todos aquellos que rodean al club. Nosotros también hemos podido gastar dinero y lo estamos haciendo bien, pero somos un ejemplo también de lo difícil que es ser consistente en esta categoría", analizó.

"Nuestros seguidores nos apoyan sin importar el nombre del otro equipo" Al ser preguntado si el ambiente de St. James' Park puede ser decisivo en la noche del lunes, Benítez no lo dudó un instante y dijo: “Nuestros seguidores vienen al estadio a apoyarnos sin importarles el nombre del equipo rival. Pero la realidad es que estamos hablando de un equipo muy, muy grande con una historia impresionante. Tienen una plantilla magnífica y un entrenador con mucha experiencia, así que seguro que el ambiente será extraordinario y nuestros seguidores podrán celebrar si conseguimos los tres puntos, porque siempre saben mejor si enfrente tienes un gran equipo".

El camino a seguir para el técnico español es el del pasado martes, cuando consiguieron rescatar un punto a última hora ante el Norwich City, y espera que los suyos puedan mostrar el mismo carácter que entonces. "La forma en que reaccionamos ante el Norwich fue muy importante, y no solo por el partido en cuestión, sino por lo que representa en términos generales de esta competición. Significa que tenemos el carácter, la pasión y los jugadores conocen la importancia de cada partido y todo lo que les rodea en estos momentos", explicó.

Gayle celebrando su tanto en el encuentro de ida. Foto: Paul Roberts

"Quedé muy satisfecho con la actuación del equipo, todo pareció muy positivo en el tramo final. Además esta semana hemos tenido muy buenas noticias porque Vurnon Anita y Dwight Gayle han regresado a los entrenamientos, aunque el punto negativo sigue siendo Hayden, que tuvo que ser operado en el tobillo", recapituló el ex del Real Madrid.