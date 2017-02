Pep Guardiola: “Estamos aquí para ver cuál es nuestro nivel”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | Foto: ManCity

Tras empatar frente al Huddersfield Town en FA Cup y forzar el replay, al Manchester City le toca pasar página y concentrarse en lo que tiene por delante esta semana. Semana que comienza con la visita del Mónaco en octavos de final de la Liga de Campeones.

En la mente del entrenador, intentar seguir con la buena racha e igualar lo conseguido la temporada anterior por el equipo sky blue en la máxima competición del fútbol europeo. Y es que, declaraba Guardiola ante los medios de comunicación, la “historia del City es bastante buena”, pero debe ser Europa quien los “analice”: “Nos matará si no ganamos. Estamos aquí para ver cuál es nuestro nivel y si somos capaces de ir a la siguiente ronda”, continuaba.

“Cuando controlan el juego, defienden profundamente y cruzan mucho. Ellos atacan con un montón de jugadores, y no necesitan muchas oportunidades para marcar goles” Lo que sí tiene claro el técnico español es que no será un partido fácil. En una competición con una presión alta, similar a la de algo a punto de estallar, también “se necesita una concentración del 100%”, apuntaba Pep. Y es que, en Liga de Campeones nada está escrito: “Todos pueden ganarte y todos pueden decir adiós. Algo que, no obstante, no quita que sea la competición más hermosa de jugar”.

Difícil es también la eliminatoria por el equipo que hay enfrente: el Mónaco, con Falcao al mando. Por ello, aunque Guardiola afirma que es un equipo que juega “más seguro en casa que lejos”, no se fía: “Cuando controlan el juego, defienden profundamente y cruzan mucho. Ellos atacan con un montón de jugadores, y no necesitan muchas oportunidades para marcar goles”.

Respecto a las bajas que presenta el conjunto citizen para dicho encuentro, Pep ha confirmado que “Vincent Kompany no está listo para mañana” y deja la puerta abierta a Gael Clichy, quien, al parecer, se encuentra “mucho mejor” de “un problema en la espalda”.

Además, Guardiola ha tenido buenas palabras para el centro del campo. Por una parte, para Yaya Touré, de quien ha dicho que es “importante” para el club y que “desde que ha vuelto, está jugando a un nivel alto”. Piropos que se ha llevado también Fernandinho: “Es un jugador con muchas cualidades. Es fuerte en el aire”.

Por último, en cuanto a la alineación -y la ya asidua pregunta de quién estará bajo palos- el técnico del Manchester City ha asegurado que lo decidirá “mañana”.