Steve Bruce confía en que Aston Villa dará el batacazo

Steve Bruce (Fotografía: Getty Images Europe)

Aston Villa perdió 3-1 ante Barnsley en Villa Park, los villanos han acumulado cuatro derrotas consecutivas en la Football League Championship y marchan en el decimoséptimo puesto de la clasificación con 36 puntos tras 32 jornadas disputadas. Además tienen un encuentro pendiente ante Bristol City que se disputará el martes 28 de febrero, Steve Bruce se sintió incómodo puesto que sus dirigidos atraviesan una seria crisis de elaboración de juego y cuando se le consultó sobre esta situación se mostró muy pensativo: “Tenemos que aprovechar cualquier resultado en este momento, ganemos o empatemos, aunque el escenario ideal sería reencontrarnos con la victoria. No me molesta un resultado adverso, necesitamos recuperar la confianza y la fe. Este encuentro será una gran ocasión ante uno de los mejores equipos de la categoría. Muchos dirán que este encuentro debería ser de la Premier League, no lo es y la segunda categoría del fútbol inglés también es exigente”.

Steve Bruce habló con respecto a su admiración hacia Rafa Benítez y se deshizo en elogios para su colega: “La mejor contratación del verano, Newcastle ha hecho un trabajo fantástico bajo las ordenes de Rafa Benítez esta temporada, tienen un equipo sólido en todas sus líneas y será un reto muy complejo. Las urracas en este momento, están a un paso de concretar su ansiado regreso a la Premier League. Ellos han comprado bien, Rafa es un profesional experimentado, le devolvió el respaldo a sus jugadores y lo más importante es que le han respondido a la altura de las circunstancias. Afrontaremos un encuentro parejo y debemos corregir pequeños detalles. Newcastle marcha segundo en la clasificación y sus fanáticos están ilusionados con el trabajo de Rafa Benítez”.

Algunos aficionados se preguntan si el Aston Villa podrá recuperar la confianza en la presente temporada. En este deporte todo es relativo y la gran mayoría respalda el trabajo de Steve Bruce como entrenador de los villanos.