El gol 100 de Walcott vale unos cuartos de final

Preciosa eliminatoria la que nos dejó el sorteo con equipos amateurs en los octavos de final de la FA Cup. El Arsenal fue emparejado con uno de ellos, el Sutton, y le tocaba viajar a esta ciudad al sur de Londres para afrontar un encuentro en el que necesitaba reencontrarse tras los últimos sucesos trágicos futbolísticamente hablando que rodean al club. Sin que el partido tuviera demasiada historia en cuanto al fútbol, sí que la tuvo para unos jugadores que pusieron mucho espíritu sobre el césped. Pero la calidad del Arsenal dejó en segundo plano a los Amber and Chocolate y el equipo de Arsène Wenger se clasificó para los cuartos de final.

Lucas Pérez abre la lata

El campo aguerrido de Gander Green Lane se le iba a resistir al equipo Gunner en los primeros minutos. A pesar de su dominio sobre el juego y que su rival no conseguía pisar su área, el Arsenal no conseguía llegar de forma clara a la portería del Sutton. En los primeros diez minutos solo había conseguido disparar desde la frontal Reine-Adelaide con un tiro que se estrelló en el central Beckwith. El hecho de que fuese césped artificial parecía afectar bastante al conjunto de Arsène Wenger y le costaba hacerse al encuentro. La fluidez en la movilidad del balón reinaba por su ausencia, una razón de peso por la cual el equipo visitante no conseguía llegar al área rival.

Los aficionados del Sutton llegaron al estadio ilusionados con el pase a los cuartos | Foto: Sutton

El Sutton tenía bastante claro que sus opciones en el encuentro son bastante remotas y por ello cada vez que conseguía un lanzamiento de falta, aunque fuese en el centro del campo, iba a tratar de colgar el balón para provocar peligro. De hecho, de esta forma, el equipo entrenado por Paul Doswell había llegado más al área del Arsenal que el equipo visitante a la suya. A los 15 minutos Reine-Adelaide volvió a tener protagonismo llegando hasta línea de fondo, pero su balón fue despejado por la defensa Yellow. El francés estaba siendo el jugador más activo del ataque Gunner. Con sus movimientos entre líneas estaba consiguiendo abrir espacios, solo fallaba en el último paso de la jugada. Y es que pasados los 20 minutos de juego seguía sin haber probado ni una sola vez a Worner, algo bastante preocupante teniendo en cuenta la calidad de ambos equipos. Además el Sutton conseguía salir a la contra sobre todo a través de Deacon, uno de los exjugadores del Arsenal que tiene el equipo local.

La necesidad de probar a Worner era primorosa y en una contra rápida en la que Xhaka abrió hacia la banda derecha donde se encontraba Lucas, el español llegó a la frontal y su disparo se coló en la portería local. El portero sufrió el engaño de Walcott, que saltó por encima del balón en busca de darle de tacón a placer. Pero el hecho de que no le diese fue suficiente para hacer que el guardameta tardase en reaccionar y el balón se colase. Los Gunners tardaron pero demostraron su eficacia en el primer disparo del encuentro. A partir de ese momento parece que se animaron y encadenaron varias jugadas de peligro a través de Nacho Monreal en primer lugar y después con Theo Walcott cuyo disparo se fue alejado de la portería de Worner.

En este vestuario se cambiaron los jugadores del Arsenal esta noche | Foto: Arsenal

Lo que sí parecía claro es que el gol le dio confianza al equipo de Arsène Wenger. Tras los últimos resultados que han dejado al conjunto Gunner bastante tocado, la plantilla necesita coger moral y esa falta de confianza se notó en los primeros minutos del partido. Alex Iwobi pudo incrementar la ventaja en el marcador antes de llegar al descanso con una buena jugada colectiva que acabó en sus pies, pero su disparo se fue desviado a la derecha de la portería de Worner. También tuvo una clara ocasión el Sutton tras un error en una entrega de Ospina pero May disparó fuera desaprovechando una de las mejores ocasiones del encuentro para los locales.

Y Walcott lo remata

La segunda mitad empezó con cambio debido a que Elneny había sufrido un golpe en la primera parte. El marroquí no saltó de nuevo al campo dejándole su lugar a Oxlade-Chamberlain. La entrada del inglés al campo se notó ya que en sus primeros cinco minutos sobre el campo buscó en varias ocasiones a sus compañeros atacantes dándole más verticalidad al juego Gunner. Tan solo los malos controles impedían que los hombres de ataque del equipo de Wenger se plantasen solos delante de Worner. La mejora del Arsenal era bastante patente y encontró recompensa a los ocho minutos de la segunda parte. Una buena jugada colectiva acabó en la banda de Monreal y el lateral puso un gran centro raso que Walcott no desaprovechó en el segundo palo para incrementar la ventaja en el marcador. El extremo inglés sigue con su idilio goleador en la FA Cup certificando prácticamente el pase a la siguiente ronda a su equipo. Además el canterano Gunner consiguió el gol número 100 con la camiseta del Arsenal.

Jeff Reine-Adelaide jugó un gran encuentro siendo el más destacado en los primeros instantes | Foto: Arsenal

El Sutton no se rindió y May volvió a tener una gran ocasión para recortar distancias. El interior de los Yellows recibió en la frontal pero su disparo fue manso a las manos de Ospina. De hecho volvió a sorprender el equipo local al Arsenal a través de un disparo de Deacon que se fue al larguero. Y es que el equipo de Paul Doswell no dejó de creer en sus posibilidades y trataba de meter peligro sobre la portería del guardameta colombiano. Aún así los de Wenger no dejaron de atacar y Walcott tuvo una ocasión clarísima para hacer el 0-3. Oxlade-Chamberlain se fue por la banda izquierda marchándose en velocidad de todos sus rivales, pero cuando la puso al área Walcott no consiguió conectar y el balón se fue fuera.

Wenger le dio minutos tanto a Maitland-Niles como a Alexis Sánchez en busca de que el equipo recupere esa confianza a la que hacíamos referencia anteriormente. El partido entró en una dinámica de pachanga llevando al encuentro al sopor y al fin de la historia del Sutton United en la FA Cup. Para la historia de este club modesto quedará este encuentro en el que recibió la visita de un todopoderoso como el Arsenal en unos octavos de final que serán difíciles de repetir o superar. Un partido que no pasará para la historia del fútbol en general, pero que devuelve el foco de atención a un fútbol menos monetizado y más cercano a lo que siempre fue este deporte.