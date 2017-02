Doswell: "Ha sido un sueño ver a mi equipo jugar contra el Arsenal"

Google Plus

Paul Doswell y Arséne Wenger en el partido de FA Cup. |Foto: EMPICS Sport

El entrenador del Sutton United habló con los medios de comunicación al término del partido de octavos de final de la FA Cup, que lo enfrentaba contra el Arsenal. No pudieron unirse al Lincoln City como los dos equipos de la Conference League clasificados para los cuartos de final de la competición, pero se mostró satisfecho con el comportamiento de sus jugadores.

Paul Doswell admitió que fue "un sueño ver jugar a mi equipo contra el Arsenal", dada la diferencia de categorías entre un equipo de Conference League y un club histórico de la Premier League.

El técnico inglés alabó el comportamiento de los suyos: "Pienso que la calidad que el equipo rival puso en el terreno de juego era un obstáculo, pero estoy muy, muy orgulloso, ese es el sentimiento principal. Con respecto al partido, dijo que el Sutton United tuvo "tres oportunidades muy, muy claras" contra el Arsenal. "Estoy frustrado porque no pudimos hacer un gol para los aficionados presentes, pero ellos vieron a un equipo dar hasta la última gota de sudor que tenían", expresó.

Prosiguió con las palabras de agradecimiento a sus jugadores, que jugaron un partido más que honorable para la entidad de quinta división: "Ha sido nuestra final de la FA Cup particular. Estos jugadores han hecho sentir al club muy orgulloso, ellos entrarán en la historia y se lo merecen", manifestó.

Pero si hubo un jugador destacado en el partido por parte del Sutton United, este fue Roarie Deacon, quien se enfrentaba a su antiguo equipo cuando militaba en las categorías inferiores del Arsenal, Paul Doswell no pasó por alto su gran actuación: "Este muchacho necesita jugar en una categoría mejor que la nuestra. No comprendo cómo alguien todavía no ha venido desde una división superior y se lo lleve, porque él es mucho mejor que esta categoría y probablemente de una división superior".

El canterano del Arsenal y actual jugador del Sutton United, Roarie Deacon, también tuvo unas palabras para la prensa al término del encuentro: "Ellos tienen a jugadores de clase mundial y afortunadamente todos no jugaron contra nosotros. Llegamos hasta esta ronda en la competición y jugar contra el Arsenal fue fantástico", confesó.

Por último, a Paul Doswell le sorprendió la forma en la que los jugadores del Arsenal llegaron al estadio del Sutton United. Los pupilos de Arsène Wenger fueron flanqueados por la seguridad en la llegada al campo, el entrenador del Sutton United calificó a la situación como "muy extraña", y la etiquetó como "la seguridad propia de una película" y "estrafalaria". El entrenador británico no se sintió a gusto con lo que estaba viendo, "es un mundo totalmente diferente", dijo, "me alegraré cuando se hayan ido" en alusión a los agentes de seguridad.