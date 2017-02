¡Menudo pastel! Wayne Shaw, despedido del Sutton United

Shwy comiéndose el pastel de carne durante el partido. Captura vía BBC

La FA Cup ha sido la protagonista indiscutida de la semana en el fútbol europeo, pues equipos no profesionales como el Lincoln City y el Sutton United han puesto contra las cuerdas a clubes de la Premier League, consiguiendo incluso los primeros hacerse un hueco en los cuartos de final.

Wayne Shaw se ha convertido en uno de los nombres más repetidos al reflejar con fidelidad y crudeza el fútbol amateur inglés en contraposición con las súper estrellas del Arsenal. Su entrevista donde revelaba dormir en las oficinas del club y el temor a la reprimenda de su suegro por convertirse en un "mono de circo" se hizo viral, y sus 46 años y 130 kg han sido una señal de resistencia contra el fútbol moderno.

El Arsenal consiguió clasificarse al derrotar a su modesto rival por 0-2, aunque el encuentro dejó varias imágenes curiosas, como el salto de un espontáneo en calzoncillos con una máscara de jirafa, o al ya mencionado portero suplente comiéndose un pastel de carne en pleno partido en el banquillo.

El espontáneo que paró el encuentro. Foto: PA

Sin embargo el gracioso gesto de Shaw comiendo en el banquillo no parece haber sido accidental y podría estar relacionado con un asunto de apuestas amañadas, por lo que el Sutton United ha decidido despedirle con efecto inmediato.

"Wayne Shaw abandona con efecto inmediato su rol en el Sutton United tras los eventos ocurridos en la noche del lunes y toda la publicidad negativa que ello conlleva. Él ha dicho que entiende por completo la posición del club, y estamos tremendamente decepcionados con que su tiempo con nosotros haya terminado de esta manera. Queremos agradecerle su contribución en estos años y le deseamos la mejor suerte posible en el futuro", rezaba el comunicado del club.

Una ¿inocente? polémica

El Sutton United está patrocinado por The Sun Bets, una sección del popular diario inglés dedicado tan solo a las apuestas, y días antes del encuentro ofrecieron un precio especial de 8/1 a que Shaw comería un famoso 'pie' de carne en algún momento del partido.

Foto: The Sun Bets Twitter

Llegado el minuto 82 y con todos los cambios realizados, se pudo ver al guardameta en comer en el banquillo, algo que todo el mundo celebró divertido sin pensar en las consecuencias. Horas más tarde el propio Shaw confirmó conocer la posibilidad de apostar en ello, y aunque asegura que él no se ha lucrado con esta puesta en escena, la Comisión del Juego inglesa ha abierto una investigación por un posible amaño de apuestas.

"La integridad en el mundo del deporte no es una broma y hemos abierto una investigación para tratar de esclarecer el fondo del asunto. Investigaremos cualquier irregularidad en los mercados y estableceremos después si el operador (The Sun Bets) ha cumplido su tarea de conducir su negocio con integridad", anunció Richard Watson, portavoz del órgano regulador. "Es algo muy dañino para la percepción que tiene el mundo de las apuestas en Gran Bretaña", apuntó.

"Era una broma para los aficionados, así les salía el precio de la entrada gratis" Shaw declaró sin ningún tipo de conocimiento de haber podido incurrir en una ofensa criminal tras el encuentro que sus compañeros le preguntaron por la apuesta, a lo que él respondió "no sé qué deciros, hoy no he comido nada y tengo mucho hambre". Tras el partido ante las cámaras dijo: "Fui en el descanso a por él, estaba todo preparado. Era de carne y patata y mis compañeros lo sabían, no creo que hayan apostado porque nosotros no podemos hacerlo, pero seguro que algunos amigos suyos y los espectadores lo han hecho. Era una broma para hacer la ocasión más especial aún y que al menos les saliera gratis el precio de la entrada".

Sin embargo el asunto podría ser más grave de lo que muchos piensan, pues algunos medios en Inglaterra como es el caso del Daily Mail ya ha consultado a varios expertos, y David Schollengerber, jefe de la sección de juego en la prestigiosa firma de abogados Healys ha asegurado que podría incluso ser condenado a dos años de cárcel. "Podría estar rompiendo la norma 42 de la Gambling Act 2005 (tratado de regulación del juego en Gran Bretaña) sobre integridad en el juego. Este artículo define a aquel que engaña a sabiendas en un asunto de apuestas deportivas no solo como al que se lucra, sino también al que asiste a otro o permite a sabiendas que consiga ganar en un mercado de apuestas debido a su eminente posición en el asunto", declaró el abogado. "Si lo sabía y lo hizo por otros es como si se hubiese lucrado él mismo y sería culpable de una ofensa criminal que podría conducirle a no más de años de cárcel", apuntó.

Shaw comiendo en el banquillo. Foto: Reuters

La opinión de Paul Doswell, técnico del club

El Sutton United ha seguido esta mañana en todas las portadas, aunque seguro que por motivos que nunca les hubiese gustado. Paul Doswell, técnico del Sutton se presentó ante las cámaras de Sky Sports para justificar la decisión del club y tratar de añadir un poco de luz al asunto.

"En estas semanas ha vivido en un mundo completamente distinto al suyo" "He hablado con Wayne y está absolutamente devastado, llorando durante toda la conversación telefónica. Ha estado jugando al juego que se le requería jugar en las últimas tres o cuatro semanas desde que las cámaras le cazaran en el banquillo en el duelo ante el Leeds United, y es obviamente un mundo completamente diferente al que está acostumbrado a vivir. Creo que en algunas ocasiones se le ha aconsejado mal y ha cometido un error genuino", explicó Doswell en antena.

"Se le ha criticado muy duramente en todos los periódicos esta mañana. Es un hombre encantador pero en esta ocasión se ha dejado llevar y está claro que su juicio en la noche del martes haciendo esto no fue el mejor de los posibles, y por ello va a pagar el precio", dijo con pena y dureza a partes iguales. "Es un gran amigo mío y la realidad es que va a ser algo muy duro que superar por todos en los próximos días porque ha hecho un trabajo fantástico para mí y para todos en el club en general, pero por desgracia si cualquiera de nosotros se hubiese puesto en la situación en la que se puso a sí mismo anoche, el resultado habría sido el mismo. Incluido yo".

Shaw posando en el descanso con el periodista Chris Slegg mientras compraba el pastel de carne. Foto: Twitter Chris Slegg

"Si Wayne hubiera hablado conmigo antes y me hubiese incluido en la toma de decisiones sobre este asunto le habría aconsejado de una manera muy diferente. Por desgracia en última instancia decidió no hablar conmigo o con el presidente y decidió ponerse a sí mismo en esta situación tan peligrosa", recordó Doswell.

"No puedo decir con la mano en el corazón que ningún otro jugador haya apostado" "Ninguno de los jugadores eran conscientes de este escenario, pero está claro que si se llega a descubrir que alguno de ellos o alguien del cuerpo técnico llevó a cabo una apuesta, sufrirán las mismas consecuencias. No puedo decir con la mano en el corazón que nadie más lo haya hecho, pero solo puedo decir que espero que no", finalizó analizando.

El triste desenlace de este asunto ha servido también para mostrar las diferencias entre el fútbol profesional y amateur en el Reino Unido. El que hace apenas unos días parecía el hombre más feliz del mundo, ha caído en la tentación de hacer algo de dinero (o al menos que otros lo hicieran), y es que, ¿quién quiere seguir durmiendo en un sofá de la oficina con 46 años? El asunto de las apuestas ilegales han afectado a futbolistas de la Premier League recientemente como a Joey Barton o a Martín Demichelis, así que resulta difícil imaginarse que no ocurra en un equipo de la sexta división inglesa.

Esto no será lo último que se escuche del famoso pastel de carne y aún queda por aclarar la última culpabilidad de Shaw, y aunque todos estarán de acuerdo en que manipular apuestas deportivas es algo reprobable, todos los seguidores de este deporte han disfrutado con la historia del Sutton United y de Wayne Shaw.