Yaya Touré: “Somos un equipo que puede hacer goles, pero también podemos concederlos”

Yaya Touré en un partido con el Manchester City | Fotografía: Manchester City

Pocos adjetivos quedan por poner en el partido que enfrentó al Manchester City de Pep Guardiola y al Mónaco de Leonardo Jardim el pasado martes en la UEFA Champions League. Posiblemente, el encuentro entre ingleses y franceses fue el más emocionante de una competición que ha promediado 4,25 goles por partido en esta ida de los octavos de final. Superando ese promedio, el choque disputado en el Etihad Stadium promete emociones fuertes para su reválida en el Stade Louis II de Mónaco. El conjunto monegasco necesita dos tantos para apear a un rival que, a pesar de haber tenido que disputar la ronda previa de la competición, se postula como uno de los candidatos al título.

“Creo que tenemos que marcar dos goles y tener cuidado”

Que la idea de ver más goles está clara en la cabeza de los aficionados no significa que las palabras de Yaya Touré no alimenten aún más ese deseo de ver un encuentro de vuelta abierto, lleno de un ir y venir de disparos entre los tres palos. El costamarfileño, que parece haber arreglado sus diferencias con Pep Guardiola y disfruta de numerosos minutos en el conjunto Citizen, se atreve a dar una cifra de tantos a favor para poder pasar la eliminatoria: “Creo que tenemos que marcar dos goles y tener cuidado”. Esa última apreciación viene dada porque el conjunto del Etihad Stadium no está del todo fino en una línea defensiva que puede dejar muy tocado al resto del esquema en eliminatorias donde mantener la puerta a cero es fundamental. “No tenemos que subestimarles y hay que tratar de anotar más goles. Somos un equipo que puede hacer goles, pero también podemos concederlos”, añadió el centrocampista.

En cuanto al rendimiento de los Sky Blues, Yaya Touré califica al conjunto como “un verdadero equipo que corría por todos lados”. Desvela, además, una llamada de su esposa tras el encuentro en la que le decía que “parecían muy jóvenes y un equipo brillante”. Precisamente, esa característica ligada a la edad es uno de los puntos fuertes que destaca de un Mónaco del que ya sabían su fortaleza: “El Mónaco es un gran equipo. Se pudo ver. Son jóvenes, tienen ritmo y el deseo para demostrar más. La gente les había subestimado, pero no fue fácil”. Desde luego, el resultado bien refleja esa complejidad que vivieron los de Guardiola en una eliminatoria que aún no se ha finiquitado.