Claudio Ranieri, destituido como entrenador del Leicester | Foto: Reuters

Parece que ganar la primera liga en la historia del los 'foxes' no ha sido suficiente para los dirigentes del Leicester City. El conjunto inglés ha hecho oficial en la tarde de este jueves a través de un comunicado, la destitución de Claudio Ranieri como técnico de los 'foxes'.

Los malos resultados que están acompañando al Leicester en la Premier desde que empezara la temporada han colmado la paciencia de los máximos dirigentes del vigente campeón de Inglaterra, que no han dudado en destituir al técnico italiano a pesar de la gesta que logró el pasado año.

El fútbol y la poca memoria

La poca memoria y la poca paciencia son amigos íntimos en este deporte Los dirigentes del Leicester City han decidido poner punto y final a la aventura de Claudio Ranieri en el conjunto ingles, un hecho que ocurre muy habitualmente en el mundo del fútbol cuando los resultados no acompañan. La mala memoria y la poca paciencia son amigos íntimos en este deporte, y en muchas ocasiones, de nada sirve hacer una gran temporada -en este caso llevar a la gloria a un equipo modesto-, si los resultados no acompañan en la actualidad, y es lo que le ha pasado a Claudo Ranieri.

El vicepresidente de los 'foxes', Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha querido agradecer a Ranieri los servicios prestados, asegurando que "Claudio ha traído cualidades excepcionales. Su habilidad en el manejo, la motivación han sido el reflejo de la rica experiencia que sabíamos que podía dar al Leicester". Palabras que parece que se quedan vacías con esta decisión, y es que, el fútbol y la paciencia no son buenos amigos.

Ranieri ha sido destituido tras seis malos meses en el club | Foto: Leicester CIty

Seis malos meses condenan una temporada de ensueño

Claudio Ranieri llegó al Leicester en julio de 2015, con el único objetivo de conseguir la permanencia, un año más, en la Premier League. Sin embargo, el equipo inglés empezó la temporada a un gran nivel, y fue escalando posiciones, hasta conseguir lo que nadie había conseguido jamás en ese club, ganar la Premier League.

Que ha nadie se le olvide que este es el 'verdadero' Leicester, el que lucha por la permanencia Un hecho que, parece, no ha sido suficiente para que, los dirigentes de los 'foxes' siguieran confiando en él, una hazaña que será difícil de repetir -por no decir imposible-, pero que no ha sido suficiente. Pero que a nadie se le olvide, que el 'verdadero' Leicester es este, el que lucha por no descender, dato que hace, más meritorio aún lo conseguido por Claudio la temporada pasada.

Lo que ocurrió la temporada pasada, y más teniendo en cuenta los resultados del Leicester en los últimos años, es una hazaña, un hito, un hecho que dificilmente podrán volver a vivir los aficionados de los 'foxes', un hecho que ha llevado a Claudio Ranieri a los altares del fútbol, y no es para menos, ha conseguido, con un equipo modesto, lo que nadie imaginaba, pero tras la destitución del técnico italiano, cada vez tengo más claro, que el fútbol tiene muy poca memoria.