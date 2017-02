El mundo del fútbol se vuelca con Claudio Ranieri

Google Plus

Mourinho decidió apoyar públicamente a Claudio Ranieri. Foto: Getty Images

Claudio Ranieri sigue dando sorpresas en el mundo del fútbol. Cuando nadie pensaba que podía superar lo vivido el año pasado al coronar al Leicester City, un equipo candidato al descenso como campeón de la Premier League, ha conseguido volver a dar de qué hablar.

Las casas de apuestas pagaban 5000/1 que el Leicester fuera campeón el curso pasado La mala forma del equipo en la Premier League ha terminado con la sorprendente destitución del técnico italiano en plena recta final de la temporada y con las posibilidades aún intactas de seguir progresando en la Champions League.

Hace unos meses todo el mundo comenzó a apoyar a los Foxes, por eso esta decisión, a pesar de que pudiera llegar a comprenderse con la cabeza, supone un golpe bajo en el mundo romántico del fútbol que Ranieri consiguió transformar.

José Mourinho ha sido de los primeros en mostrar su apoyo al "Emperador de Leicester", publicando en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que decía lo siguiente: "Campeón de Inglaterra y entrenador FIFA del año despedido. Ese es el nuevo fútbol. Sigue sonriendo, amigo Claudio. Nadie podrá borrar la historia que tú escribiste".

Foto: José Mourinho Instagram

El vicepresidente del club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha declaró en el comunicado que "había sido la decisión más difícil de tomar" en sus siete años al cargo de la dupla formada por King Power y Leicester City, aunque las reacciones de aficionados y personalidades del mundo del fútbol no han tardado en criticarlo.

"El Leicester era el segundo equipo de muchos. Ahora nadie tendrá simpatía alguna por ellos" Jamie Carragher, una de las caras más habituales en la televisión y páginas de periódicos británicos lanza un órdago al asegurar que "ya nadie tendrá simpatía por el Leicester City". "El año pasado se convirtieron en el segundo de equipo de mucha gente, y ahora con esta decisión esa simpatía ha desaparecido por completo. Nadie quería ver a Ranieri descender con ellos tras hacerles campeones y ahora ese apoyo irá a otros conjuntos de la parte baja de la tabla", explicó en una columna en Sky Sports.

Sin embargo también trató de poner las cosas en perspectiva al asegurar que muchos habrían firmado ganar la Premier League y descender al año siguiente, pues "no contrataron al italiano para ganar el título". "La temporada pasada fue una auténtica locura y ahora vemos que en realidad no eran tan buenos como parecían", analizó el ex futbolista del Liverpool.

Foto: Carragher Twitter

Tony Cottee, ex futbolista de los Foxes entre los años 1997 y 2000 declaró estar muy sorprendido por la decisión, además de anunciar que "en el fútbol moderno, ya no hay lugar para sentimentalismos". "Ahora mismo tienen que mantenerse en la Premier League, esa es la prioridad y esta es la auténtica realidad del club, estar en la parte baja, subir y bajar de categoría. Lo del año pasado fue una locura y por ello creo que Ranieri debería haber tenido otra oportunidad, porque ahora llega la vuelta ante el Sevilla que es un partido histórico".

"En el fútbol moderno ya no hay lugar para sentimentalismos" El más duro de todos ha sido como de costumbre Gary Lineker, uno de los futbolistas de más renombre de la historia del club. Él mismo reconoció su error tras publicar que el fichaje de Ranieri había sido un error, y pese a la gran temporada de los suyos nunca confió en la posibilidad de conseguir el título.

Lo hizo hasta el punto de prometer presentar el primer programa de "Match of the Day" de la nueva temporada en calzoncillos si eso pasaba, y la realidad, todos la recuerdan ya.

Lineker presentando en calzoncillos. Foto: BBC

"Después de todo lo que ha hecho por el Leicester City, despedirle ahora es inexplicable, imperdonable y asquerosamente triste y desagradable", expuso con dureza en su cuenta de Twitter.

Lineker: "Es inexplicable, imperdonable y asquerosamente triste" Otras personalidades del deporte como Lukas Podolski, Joey Barton, Ray Parlour o Alec Stewart (ex capitán de la selección inglesa de cricket) mostraban su desagrado con la decisión, mientras este último aseguraba que era "francamente embarazoso" haber sacado un comunicado hace apenas dos semanas ratificando al técnico italiano.

Como es habitual en el mundo de la televisión inglesa, Piers Morgan (presentador de televisión y editor jefe del diario Mail Online) fue el encargado de señalar con el dedo a los culpables, y tras publicar una foto de los dos máximos accionistas del club en el palco del King Power Stadium escribió: "Si tenéis algo de decencia, queridos aficionados del Leicester City, tenéis que echar a estos payasos asquerosos a la calle cuanto antes".

En los próximos días seguirán acumulándose las impresiones de todos aquellos implicados en el mundo del fútbol de alguna u otra manera, y es que en el fondo, todos lo debemos algo a Claudio Ranieri. El italiano le devolvió el romanticismo al mundo del fútbol.