Mourinho insiste que el Manchester United es serio candidato

José Mourinho pensativo antes del encuentro de vuelta ante Saint Étienne (Fotografía: Getty Images Europe)

Manchester United ganó 1-0 ante Saint Étienne en el Estadio Geoffroy Guichard el miércoles pasado, se impuso 4-0 en el global y sumó sexta victoria en sus últimos siete encuentros.

Los diablos rojos en el horizonte tendrán la final de la Copa de la Liga ante Southampton en el Estadio de Wembley el domingo 26 de febrero y conocerán hoy a su rival para los Octavos de final de la Liga Europea de la UEFA. Cuando se le consultó a José Mourinho con respecto al rendimiento de sus dirigidos de cara a la gran final que afrontará dentro de dos días se mostró convencido: “Todo estaba bajo control, sólido, enfocado, profesional, obviamente que el primer gol mata todo ilusión aunque siempre aspirábamos a anotar un par de goles más, queremos intentar ser los mejores y los resultados están respaldándonos hasta la fecha , hubo algunos detalles por corregir pero hicimos bien nuestro trabajo. Creo que Micki y Carrick están totalmente descartados para la final, ambos tienen lesiones que requieren de tiempo idóneo de recuperación”.

José Mourinho se mostró incómodo puesto sintió que la expulsión de Eric Bailly fue injusta y aclaró sus expectativas a mediano plazo: “Hamouna tiene buenas cualidades para fingir, Eric no podrá jugar el encuentro de ida de los Octavos de final, Rojo está en optimas condiciones y esperemos que Jones regrese lo más pronto posible. El estadio estaba hermoso, el campo de juego impecable, los fanáticos excelentes, la verdad fue placer haber jugado aquí. Estamos invictos, eso es muy positivo, confiamos al máximo en nuestras capacidades colectivamente y lo más importante es seguir creciendo con nuevas certezas. En realidad no tengo ningún rival preferido para los Octavos de final en particular, los sorteos son impredecibles puesto que todos son equipos fuertes y preferiría no viajar mucho. Chelsea y Middlesbrough serán desafíos muy exigentes, entramos a momentos decisivos de la presente temporada y lo afrontaremos de la mejor manera”.

Por lo que algunos aficionados se preguntan desde ya ¿Manchester United podrá dar el salto cualitativo en la presente temporada? en este maravilloso deporte todo es relativo y los diablos rojos van cumpliendo con las expectativas hasta la fecha. De momento, la gran mayoría de aficionados respalda el trabajo del entrenador portugués. El futuro dictará.