Federico Fernández será 'cisne' hasta 2020

Google Plus

Fernández en su presentación en el 2014. Foto: Swansea City.

Hace unas semanas, el defensor de Swansea, Federico Fernández, había asegurado que su renovación con el conjunto galés estaba al caer, y en el día de hoy los Swans confirmaron mediante su página web la firma de un nuevo contrato con el zaguero argentino de 28 años de edad, quien formará parte del plantel de Swansea por tres temporadas más.

"Esto demuestra que tengo la confianza del club"

El anterior contrato del defensor de los Swans expiraba a finales de la próxima temporada, pero el gran nivel mostrado por Fernández bajo las ordenes de Paul Clement y la oferta recibida durante el mercado de invierno, llevaron a que el internacional con el seleccionado argentino pusiera la pluma en el papel, firmando un nuevo acuerdo que lo mantendrá en el Liberty Stadium hasta 2020.

Fernández se mostró muy contento luego de firmar su nuevo contrato con los Swans y reconoció que se encuentra muy contento tanto en lo futbolístico como en su vida privada: “Es un período muy agradable para mí. Ha sido bueno para el equipo, porque los resultados y las actuaciones han sido mejores. Y firmar un nuevo contrato es algo especial y algo positivo para mí. Estoy muy contento de haber firmado el contrato”.

Fernández en acción ante Hull City. Foto: Swansea City.

"Cuando llegué por primera vez aquí, me encontré con un muy buen club de una ciudad agradable. Mi familia es muy feliz aquí. Mi niña nació en el hospital de Singleton y parte de mi vida está aquí porque he estado aquí por casi tres años. Estoy contento con el fútbol y en mi vida privada. El nuevo contrato me ayuda porque demuestra que tengo la confianza del club. Ahora estoy mirando hacia el futuro”, agregó Fernández.

"Estoy contento aquí. Me gusta el estilo de juego de este Swansea"

El defensor argentino ha sido una figura clave en la defensa de los Swans desde la llegada de Paul Clement, con quien han logrado cuatro victorias en sus últimos seis partidos de la Premier League. Fernández hizo referencia a la importancia del entrenador francés, al cual le atribuyó gran parte del nivel mostrado por el equipo: “Desde que el entrenador [Paul Clement] llegó hemos sido más organizados. Sus ideas en la formación son muy claras. Hemos hablado mucho acerca de permanecer compactos para tratar de asegurarse de que no concedemos goles. Estamos cada vez mejor y mejor, creo”.

“Hemos tenido tres entrenadores en un corto espacio de tiempo, pero ahora los jugadores están recibiendo confianza de nuevo. Somos más fuertes defensivamente. Ahora esperamos seguir recibiendo puntos para asegurarnos de que nos quedemos en la Premier League. Me gusta el estilo de Swansea y creo que si jugamos nuestro fútbol, ​​tenemos una mejor oportunidad de ganar partidos. No importa si estamos en casa o fuera, tenemos que jugar de la misma manera”, concluyó el central argentino.