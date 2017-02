Klopp: "Brexit, Trump, Ranieri... están tomándose decisiones extrañas"

Google Plus

Klopp durante el partido ante el Leicester de la primera vuelta. | Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool visitará al vigente campeón de la Premier League para demostrar que la recuperación del rumbo que se pudo vislumbrar ante el Tottenham no fue una excepción. Jürgen Klopp se ha encontrado con los medios, a los que dice haber echado de menos tras una semana sin partido, para exponer cuál es el momento de su equipo.

En esa semana que la plantilla del Liverpool pudo disfrutar de un descanso de jornada futbolística, el cuerpo técnico y los jugadores se desplazaron hasta La Manga para realizar una pequeña pretemporada. Allí, según Klopp, el equipo pudo encontrar todo lo que buscaba: “Fue el sitio adecuado. Las circunstancias allí eran realmente buenas para un campo de fútbol. Eso es lo que queríamos”. Sin embargo, durante ese tiempo que pasaron en España, Daniel Sturridge sufrió problemas físicos y regresó a Liverpool antes que el resto de sus compañeros: “Daniel intentó quedarse, pero tuvimos que mandarle a casa debido a un virus. Probablemente estará hoy en el entrenamiento por primera vez”.

Otro hombre del Liverpool que se encontraba lesionado en ese periplo por la costa española fue Dejan Lovren. El central no viajó con el resto de los jugadores por su lesión y ha comentado el técnico que volverá a practicar un poco de carrera en el entrenamiento del viernes: “Debería estar en condiciones de entrenar con el equipo mañana”.

La gran noticia de la semana para los Reds es la ampliación de contrato de uno de sus hombres más destacados esta temporada: Adam Lallana. El inglés firmaba ayer una renovación que ha alegrado a su entrenador: “Tenemos que mantener a un buen jugador como él. Está en la edad perfecta para hacer grandes partidos con consistencia. Estuve involucrado en las negociaciones porque necesitamos jugadores como él en el vestuario”.

Alrededor del próximo encuentro ante el Leicester City han ocurrido más cosas. Tras la derrota del equipo campeón de la Premier el pasado curso, Claudio Ranieri ha sido despedido. Esta es una decisión que ha sorprendido a su homólogo en Liverpool tanto que lo comparó con el Brexit o la elección de Donald Trump: “No estoy sorprendido porque no ha ocurrido solo en fútbol. Están tomándose decisiones extrañas”. Además, Jürgen Klopp ha profundizado lo justo en lo importante de esta noticia para su equipo: “No sé mucho (sobre qué ha pasado). Tienes que preguntar en Leicester por qué lo han hecho. Tenemos que esperar lo mejor de ello el lunes”. Sin embargo, el entrenador sí que ha dado su opinión sobre lo que es Ranieri como persona: “Es una persona muy especial en fútbol y es también un gran tipo. Tengo que decir que es una persona increíble”.

Sobre su rival en el King Power Stadium, el técnico Red ha querido comentar cuál será la actitud de sus hombres: “Queremos ser fuertes, animados y bien organizados. Vimos su partido de Champions League”. Dentro de los detalles de la actitud de su equipo estará parecerse mucho a lo que consiguieron ante el Tottenham en la última jornada disputada de Premier: “Queremos ver la misma cantidad de cosas ante el Leicester de lo que contra Tottenham. Somos seis o siete equipos que pueden jugar en un nivel similar y sólo hay cuatro plazas de Champions. Es interesante de ver”.

Gini Wijnaldum brilló en el partido que los Reds disputaron frente a los Spurs hace dos semanas y Klopp ha querido remarcar el buen momento de su centrocampista: “Hizo las cosas bien en el momento correcto. Quizá fue su mejor actuación”. El equipo completo necesitará estar al mejor de sus niveles para lo que queda de temporada y así pelear por esos puestos de Champions League: “Sabemos que si jugador al máximo nivel, somos difíciles de parar. Hemos estado trabajando durante los últimos 15 días para jugar nuestro mejor fútbol. Ahora tenemos de que mostrarlo”.

Finalmente, el técnico ha hablado de la decisión del club de dejar Melwood para entrenar en Kirkby en el futuro: “Me encanta Melwood, pero el fútbol cambia y hay que establecer normas. No podemos estar aquí y hacer frente a otros equipos. Si nos quedamos, no es bueno para el equipo. Es bueno para nuestros propietarios darnos esta posibilidad de avanzar este paso en el futuro y tener a la Academia y al primer equipo juntos”.