El Rostov, próximo rival a batir en la Europa League por los de Mourinho

Foto: UEFA

El Rostov ruso será el próximo rival del Manchester United de Mourinho en los octavos de final de la competición de la Europa League. Tras haber batido en la ronda 32 al Saint-Etienne en una eliminatoria por cuatro goles a cero, el United tiene la tarea pendiente de superar al equipo ruso y de viajar a Rusia para afrontar el difícil encuentro de ida el día nueve de marzo; mientras que la vuelta se jugará en Old Trafford el día 16 de marzo. El equipo inglés tiene pendiente dentro de estos dos partidos el encuentro importante del día 13 de marzo contra el Chelsea en Stamford Bridge, partido de la sexta ronda de la FA Cup, por lo que dejar sentenciada la eliminatoria en la ida podría suponer una importante ventaja de cara al partido de vuelta.

En la anterior eliminatoria el United consiguió la victoria contra el Saint-Etienne francés con una clara ventaja de cuatro goles (tres de ellos por Zlatan Ibrahimović), y en la vuelta en Francia con un gol del armenio, Mhkitaryan. En la fase de grupos el United sufrió algo más tras haberse clasificado segundo del grupo A. Por su parte, el Rostov participó en la fase de grupos de la Champions League y consiguió una tercera plaza importante, por detrás del Atlético de Madrid y Bayern de Múnich para clasificarse. Una vez dentro de la Europa League batió por cinco goles a uno al Sparta de Praga y ahora debe superar al fuerte United de José Mourinho que ha ido de menos a más en la presente temporada.

Los otros emparejamientos de los octavos de final han sido:

Celta Vigo vs. FC Krasnodar

APOEL FC vs. RSC Anderlecht

FC Schalke 04 vs. Borussia Monchengladbach

Olympique Lyonnais vs. AS Roma

Olympiacos vs. Besiktas

KAA Gent vs. KRC Gent

AFC Ajax vs. FC Copenhagen