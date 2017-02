Conte: “Estoy muy triste por Claudio Ranieri”

Google Plus

Antonio Conte en la rueda de prensa | Fotografía: Chelsea

Con la idea de volver a la senda de la victoria retoma el Chelsea la Premier League. Cuando disputaron su último encuentro liguero, hace ya dos semanas, empataron ante un Burnley con una situación mucho más cómoda que la de su rival de esta jornada, un Swansea que, aunque ha reaccionado con la llegada de Paul Clement al banquillo, sigue a escasos cuatro puntos de los puestos de descenso. Precisamente, sobre el entrenador francés que parece haber revivido a los Swans ha hablado un Antonio Conte bastante molesto por la decisión que ha tomado el Leicester con su homólogo y compatriota Claudio Ranieri. Como no hay dos sin tres, en esta ocasión el técnico que también ha aparecido en la rueda de prensa previa al encuentro ha sido Carlo Ancelotti, el entrenador del Bayern Munich que alcanza los mil partidos desde el banquillo.

Tras confirmar que no existía ninguna ausencia destacada que causara noticia para el partido ante el Swansea, Antonio Conte ha querido dedicarle unas palabras a una persona que considera “un amigo, un hombre realmente bueno y un gran entrenador”. Curiosamente, la decisión tomada por los Foxes está causando un gran revuelo en el resto de conjuntos que compiten con los del King Power Stadium en la Premier League. Siendo el vigente campeón, el Leicester marcha 17º, a un solo paso de la zona de descenso. Aunque con la eliminatoria complicada, sí que tienen algo de vida en una UEFA Champions League que ha servido para ver la mejor cara de un equipo que, si no sucede nada extraño, será relevado por el propio Chelsea.

“Hace solo seis meses ganó el título con el club. Consiguió un sueño, ganar el título"

Precisamente, el hecho de ser el campeón de la máxima categoría inglesa ha sido uno de los atributos que ha utilizado Conte en la defensa de su compatriota: “Hace solo seis meses ganó el título con el club. Consiguió un sueño, ganar el título. Estoy decepcionado porque es un amigo y un gran entrenador”. Ha desvelado que le llamará cuando sea oportuno, pues cree que puede estar atravesando “una situación de frustración en la que es mejor esperar”. “Es lógico que después de este tipo de situaciones haya que esperar para hablar. Voy a mostrarle mi decepción por esta decisión, porque es algo muy fuerte”, añadió el técnico Blue. Ante el supuesto que le formulaba uno de los periodistas sobre si podría ocurrir lo mismo con él la próxima temporada, Conte sonrió mientras se mostraba dispuesto a ser despedido porque eso hubiera significado haber conseguido el título esta temporada.

En cuanto a su rival de este fin de semana, el entrenador se centró en todo lo aportado por Clement desde su llegada. Reconoce que “ha tenido un gran impacto” en el conjunto, además de “haber aprovechado bien el mercado de invierno con el que se reforzaron”. Hay que tener en cuenta que el francés debutó ante el Arsenal en un partido que se solventó con un rotundo 0-4 para unos Gunners que no lo tuvieron nada fácil para coger ventaja en el marcador. Tras ese encuentro, llegaron grandes piedras en el camino de un conjunto destinado a luchar por eludir el descenso hasta el final de la temporada. Liverpool, Southampton, Manchester City y Leicester fueron esos rivales ante los que consiguieron tres victorias y apenas una derrota sobre la bocina en el Etihad Stadium.

“Son compactos defensivamente, muy peligrosos en ataque y en jugadas a balón parado”

Sobre este rendimiento, Conte deja claro que “los jugadores entienden la dificultad”, además de desvelar que “han trabajado muy bien para enfrentarse de la manera correcta”. En cuanto a las virtudes de los galeses, el italiano destaca que “son compactos defensivamente, muy peligrosos en ataque y en jugadas a balón parado”. En esa última cualidad destaca Fernando Llorente, un hombre al que ya tuvo en su etapa en la Juventus: “Es un jugador muy bueno. Tengo una gran admiración por él como jugador y como persona. Es un placer verle mañana. Le deseo lo mejor, pero después de este partido”.

Finalmente, ha acabado alabando a un hombre que fue su entrenador hace ya algunos años. Carlo Ancelotti cumple una cifra siempre especial en la carrera como entrenador de fútbol, pues el italiano, ahora en el Bayern Munich, alcanza los mil partidos. Catalogándole de “gran amigo”, Conte cree que “es un gran logro para Carlo”. “Fue mi entrenador en la Juventus y ahora es el mejor entrenador italiano y uno de los mejores del mundo. Conseguir mil partidos no es fácil, porque no es fácil permanecer a ese nivel y en esos grandes equipos con tanta responsabilidad”. Como deseo, establece que le gustaría estar cerca en su carrera particular en los banquillos.