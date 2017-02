Crystal Palace - Middlesbrough: mirando hacia el abismo

Partido para valientes. Partido decisivo. Partido para los elegidos. Partido de Premier League. Crystal Palace y Boro se enfrentan en uno de esos días que se antojan decisivos para la dicotomía entre la permanencia y el descenso. Un cara a cara, una batalla sin cuartel en la que los dos púgiles buscarán despedazar a sus rivales como si fieras del coliseo se tratasen. El Palace, podría quedar hundido a seis puntos de la permanencia si el Middlesbrough consigue ganar. De ser al revés, el Boro se metería en el "hoyo" en detrimento del Hull City, del Sunderland o del propio Crystal Palace.

El Palace no gana en liga en su estadio desde diciembre del año pasado, mientras que el Boro tiene en esta, una estadística demoledora. Su última victoria como visitante se produjo en agosto del año pasado frente al Sunderland, equipo que marcha colista en esta edición de la Premier League.

Igualdad entre ambos conjuntos

Pese a que de los últimos cuatro enfrentamientos en Selhust Park en liga el Boro tan solo ha ganado uno de ellos, y que de las 20 visitas que han hecho al Palace, solo hayan ganado en un total de seis ocasiones, la estadística reciente sí favorece a los de Karanka. De los últimos 15 enfrentamientos entre ambos conjuntos, producidos en Copa de la liga, Championship y Premier League, el Boro ha vencido en un total de siete ocasiones, mientras que el Crystal solo lo hizo en un total de cinco. El resto de partidos se saldaron con empate.

Parte médico

Scott Dann y Bakary Sako son seria duda por sus problemas en la corva. Loic Remy y Mathieu Flamini arrastran pequeñas lesiones y hasta última hora no se sabrá si podrán ser de la partida o no. Deberán pasar las pruebas pertinentes previas al choque. Respecto al Middlesbrough, Calum Chambers y George Frien son las mayores dudas que tiene Karanka para el sábado, ya que la carga de partidos y una lesión en el gemelo respectivamente les han impedido entrenar con normalidad esta semana. El otro defensa del Boro, Antonio Barragán, no se espera que sea de la partida debido a problemas en los isquiotibiales.

Hablan los entrenadores

Sam Allardyce, entrenador del Crystal Palace: "Estamos en la pelea. Tenemos que ser un equipo más correoso de lo que hemos sido. No he conseguido manejar este club tan rápido como lo he conseguido hacer con otros, eso me frustra mucho a mi. Debemos empezar a conseguir resultado en nuestra casa. El mayor lastre que arrastramos en estos 14 meses que llevamos son los partidos de casa. Tenemos que conseguir victorias, empezando ante el Middlesbrough".

Aitor Karanka, entrenador del Middlesbrough: "No quiero poner presión sobre mis jugadores. No puedo estar todos los días diciéndoles lo importante, lo decisivo que es este partido, porque ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. La gente que viene a ver nuestras sesiones de entrenamiento para hacer entrevistas, cada uno de ellos dice que la atmósfera aquí es realmente buena y que tu no te das cuenta de que estás viendo un entrenamiento de un equipo que lucha por la batalla de la permanencia. Estamos en una buena posición, estamos en cuartos de final de la FA Cup. Si alguien nos dice hace tres años que íbamos a estar viviendo este momento, no creo que mucha gente fuese a pensar que estuviésemos en esta posición ahora mismo".

Arbitrará Bobby Madley

De West Yorkshire. Lleva un total de cinco temporadas como árbitro en el más alto nivel de Inglaterra, la Premier League. En esas cinco temporadas desde la 2012/2013 ha arbitrado un total de 61 partidos mostrando en ellos 188 tarjetas amarillas y 11 tarjetas rojas. Esta temporada ya arbitró al Boro en el partido frente al Leicester y al Palace contra el Manchester City.

Posibles onces

Estos son los 22 hombres que iniciarán el partido como titulares. Ambos conjuntos salen con todo en busca de una victoria fundamental para la permanencia.