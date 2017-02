Karanka: "Es un partido importante, pero no lo tomamos como una final"

Google Plus

Airtor Karanka.Foto: Middlesbrough.

El Middlesbrough vuelve a la acción este sábado después de la victoria del pasado fin de semana contra Oxford United por la Fa Cup. Aitor Karanka, entrenador de Boro, habló de cara al choque en Selhurst Park contras Crystal Palace y destacó la importancia de conseguir los tres puntos, especialmente para tomarse un respiro de la zona baja de la tabla de posiciones.

"Tenemos que ir a Selhurst Park pensando en ganar"

Sin embargo, a pesar de que el entrenador insistió en que el próximo partido ante Palace es importante, aseguró que el choque con no será un momento decisivo de la temporada: “No es tan simple como que el ganador del partido seguirá quedando arriba, porque tenemos otros tres meses difíciles [hasta el final de la temporada]. No puedo olvidar lo bien que el equipo está haciendo hasta ahora, y tenemos que seguir adelante de la misma manera. Es el partido más importante porque es el próximo partido. Es contra un rival directo, pero que no vamos a tomar este juego como una final".

Karanka admitió que el partido ante el conjunto de Allardyce no será una tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta cómo le fue Boro en el último enfrentamiento entre los dos equipos: “Lo más importante es recordar el juego en casa. Tenemos que aprender porque hemos perdido ese juego. Sabemos lo bueno que son sus jugadores, tenemos que tener cuidado con ellos. Pero tenemos que jugar para tratar de ganar el partido”.

Chambers podría ser de la partida a pesar de no estar al 100%. Foto: Getty.

"Tienen un entrenador con experiencia, y con buenos jugadores así que tal vez la reacción [de nombrar a Sam Allardyce como entrenador] no ha llegado todavía, pero podría comenzar el sábado. Ellos lo tienen todo para estar en una posición más alta, pero ahora ellos son nuestros adversarios y tenemos que ir allí pensando en que podemos ganarles”, dijo el entrenador de Boro.

Además, Karanka aseguró que tiene algunos problemas con la condición física de algunos jugadores en la zona defensiva: “Antonio Barragan está fuera, y no estamos al 100% con George Friend y Calum Chambers, que no han estado entrenando con el equipo. Estamos trabajando bien y tenemos alternativas, así que estoy tranquilo. No creo que vaya a ser un problema”.