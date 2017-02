Sam Allardyce: "En este partido no jugamos contra el Boro, sino contra nosotros mismos"

Google Plus

Sam Allardyce durante un partido | Foto: Crystal Palace

El Crystal Palace se encuentra en una situación muy crítica. En el 'farolillo rojo' y a dos puntos de la salvación, marcada por el Leicester, el conjunto londinense acumula un bagaje que pocos equipos en la Premier League acumulan: desde que ganaran al Sunderland (2-3) allá por el 24 de septiembre de 2016, el Palace sólo ha ganado tres partidos de 22, siendo los demás resultados cuatro empates y quince derrotas, todas con Pardew o Allardyce en los banquillos. Por ello, el técnico de 'the eagles' ha incidido no sólo en el plano físico de los jugadores, sino en la faceta psicológica.

"Esperamos ganar en Selhurst Park al Sunderland: perdimos; esperamos ganar al Swansea, y perdimos. No es contra el Boro con el que jugamos, sino que estaremos jugando contra nosotros mismos. No hicimos frente mentalmente ni a Swansea ni a Sunderland, por lo que tendremos que hacer nuestro mejor partido de la temporada para poder conseguir la victoria y desplegar nuestro mejor juego en el campo", analizó Sam Allardyce, quien aun así recalcó en la importancia del empate: "unos pocos empates en los últimos ocho-diez partidos marcarían una gran diferencia en nuestra posición en la actualidad. Si finalmente empatas, debes respetar ese punto: es lo que les he dicho a los jugadores".

Zaha entre varios jugadores del Stoke en el último partido | Foto: Crystal Palace

La preparación física, fundamental

Tras el parón la semana pasada por la disputa de la FA Cup, donde el Crystal Palace ya se encontraba eliminado, la plantilla de Allardyce ha tenido dos semanas para recuperarse tanto física como mentalmente: "este tiempo de parón tendrá un gran impacto para que consigamos un gran resultado, ya que hemos preparado este partido al máximo".

Finalmente, el técnico de las 'águilas' se refirió al objetivo a largo plazo del equipo: "pienso que tenemos que terminar los primeros de entre los siete últimos; tenemos que lidiar con la expectación y la presión que tenemos sobre nuestros hombros, y ya después del partido decidiremos".