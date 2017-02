Paul Clement: "Sabemos que vamos a dar nuestro rendimiento y no estamos intimidados por el reto"

Google Plus

Paul Clement celebrando la victoria ante Leicester City en la jornada pasada (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea City ganó 2-0 ante Leicester City en Liberty Stadium en la jornada pasada de la Premier League, los cisnes bajo las órdenes de Paul Clement han ganado cuatro encuentros en la máxima categoría del fútbol inglés y están muy ilusionados con mantenerse distante del fantasma del descenso.

Cuando se le consultó al entrenador inglés con respecto sus expectativas del choque ante los "blues" fue directo: “Le dije a mis jugadores que tenemos que dar nuestro máximo rendimiento para poder seguir escalando posiciones en la clasificación, seguimos creciendo en el camino correcto, hemos mejorado en los últimos dos encuentros y aún tenemos mucho trabajo duro de al futuro.

En situaciones como esta la presión es muy alta, queremos sumar la mayor cantidad de punto posibles y esperamos dar otra batacazo ante Chelsea, cuando nos enfrentamos a Liverpool y Manchester City no nos consideraron como favoritos y les complicamos las cosas de algún modo, creo que será un reto interesante para ponernos a prueba y saber hasta dónde podemos llegar”.

Paul Clement confirmó que Ki Sung Yong, Nathan Dyer y Jefferson Montero no estarán disponibles para el encuentro de hoy ante Chelsea, uno totalmente descartado hasta el final de la presente temporada y los dos restantes no se recuperaron a tiempo. Además se puso nostálgico cuando recordó su etapa con los "blues": “Tenemos que ser eficaces y hacer un buen rendimiento, nadie espera que ganemos , eso nos quita la presión para afrontar más tranquilos este reto, debemos sostener nuestro buen momento futbolístico y hoy será el escenario ideal para ponernos a prueba.

Las dos últimas temporadas fueron memorables, tuve la suerte de formar parte del equipo que ganó el doblete en 2010/2011, algo que no se ha hecho con frecuencia. Todavía mantengo contactos que con algunas personas que trabajan en el club como John Terry, David Luiz y Nemanja Matic , tengo buenos recuerdos de esa maravillosa etapa y será un gran honor enfrentarlos. Ha sido una gran oportunidad para poder planificar mejor las cosas y conseguir una carga adicional en los entrenamientos y fue un tiempo muy valioso puesto que pude pulir más mis ideas de juego con mis jugadores”.

Finalizó con broche de oro hablando sobre las opciones del Chelsea para poder consagrarse campeón de la Premier League y otros temas relacionados con los cisnes: “Ellos piensan que aún no han terminado y ni los equipos que lo persiguen en la clasificación, merecen estar ahí por su estilo de juego, tienen muy buenos jugadores y Antonio Conte es un gran entrenador, esa es una buena combinación. Alfie Mawson es uno de los jugadores que tuvo actuaciones sobresalientes, él necesita seguir trabajando duro y mantenerse enfocado en su crecimiento profesional. No hay posibilidad que mi equipo esté dividido, los jugadores han sido muy profesionales y todos somos conscientes que tenemos un largo camino por recorrer. Federico Fernández no siempre jugó como titular, las cosas se están moviendo en la dirección correcta y esperamos que algunos detalles se solucionen lo más pronto posible”.