Watford y West Ham firman tablas en el marcador

Visitaba el West Ham Vicarage Road para enfrentarse al Watford y muy pronto se iban a llevar un varapalo, no llegaba al minuto dos de partido cuándo Zárate pisaba área y era derribado por Kouyaté tras un tropezón del senegalés. Penalti absurdo en el minuto uno a favor del Watford que Troy Deeney ejecutaría a la perfección con un disparo pegado al palo por bajo imparable para un Randolph que había adivinado las intenciones del capitán de los Hornets. El equipo local se ponía 1-0 en el marcador sin casi tiempo para que los aficionados se acomodasen en las butacas de Vicarage Road.

Troy Deeney tras marcar el penalti que daba la victoria momentánea al Watford | Watford Fc

El West Ham salió desenchufado al partido

El equipo de Slaven Bilic se mostró inoperante en los instantes iniciales del encuentro, tras el gol recibido por el delantero inglés los futbolistas Hammers comenzaron a cometer errores impropios de jugadores que compiten en la élite con pérdidas de los defensas que acaban en los pies de los atacantes rivales. En una de estas perdidas el balón llegó a M'Baye Niang que no se lo pensó dos veces, desde fuera del área sacó un potente disparo que pasaría cerca de la escuadra de la meta defendida por Randolph. El conjunto de Walter Mazarri se mostraba mucho más concentrado generando numerosas llegadas al área de los Hammers aunque la gran mayoría eran originadas a través de disparos como el de Capoue que en el minuto 15 decidía probar fortuna con un tiro que le salía desviado. El West Ham no había aportado absolutamente nada en ataque hasta que en el minuto 17 Holebas se entretiene y un pillo Feghouli le roba la cartera y se interna en el área para dejar el balón atrás en una posición franca, disparaba Lanzini pero en el último momento se cruzaba in extremis Kaboul para salvar a su equipo de un disparo muy peligroso para sus intereses.

Inactividad total en los atacantes del West Ham

Conforme avanzaba el primer tiempo, el West Ham iba despertando y haciéndose dueño de la posesión, aun siendo dueños del juego no eran capaces de crear ocasiones que inquietasen a Gomes. El gran motivo por el que el equipo visitante no conseguía crear peligro era por la ausencia de su jugadores de la zona de ataque, los jugadores de talento como Lanzini y Robert Snodgrass se mostraban totalmente ausentes en el encuentro sin apenas participar en la creación, a eso hay que añadirle la irregularidad del futbolista argelino Sofiane Feghouli que apenas se dejó ver por su banda.

Michail Antonio se mostró a un nivel superior al resto Michail Antonio tuvo que asumir la posición de delantero centro (más bien de falso nueve), el jugador inglés hizo gala de mucha movilidad en el frente de ataque además de un gran derroche físico haciendo trabajar a la defensa del Watford pero sin nadie que le acompañase en su empeño por empatar.

La nota negativa de la primera parte fue la lesión de Mauro Zárate tras un resbalón inoportuno que le hacía salir del partido después de provocar un penalti que más tarde transformaría Deeney. Esta lesión de Zárate (tuvo que ser llevado en camilla) hizo que el encuentro sufriese un enorme parón enfriándose por completo el partido.

Retiran a Zarate del campo trasladándolo en camilla, el futbolista salió llorando y con una máscara de oxígeno | Getty Images

En la segunda parte, el conjunto de Bilic aumentó de manera considerable sus prestaciones debido a un mayor contacto con el esférico de Manuel Lanzini, el futbolista argentino comenzó a originar varias jugadas de peligro que empezaban a poner en aprietos a los hombres de Mazarri. Llegaba el minuto 61 de partido cuándo en una falta lateral Snodgrass enviaba un gran balón al área que era rematado por Fonte obligando a Gomes a hacer la parada del encuentro tras una espectacular palomita. Poco después el escocés Robert Snodgrass era sustituido por Ayew tras un partido muy gris, el reciente fichaje de invierno de los Hammers no está rindiendo al nivel que esperaban en el cuerpo técnico y la directiva del West Ham.

Michail Antonio marcó diferencias y fue expulsado Una vez entrado en el último cuarto del encuentro, Antonio realizaba una impresionante galopada con autopase incluido escapándose por velocidad y ejecutando un contundente disparo en el que la pelota golpearía primero en el palo izquierdo y después en el derecho para caer en los pies de Ayew que a placer anotaría el empate a uno.

André Ayew celebra el empate a uno logrado en Vicarage Road | West Ham United

Pocos minutos después del tanto de la igualada de los Hammers, Michail Antonio caía al suelo y tras un gesto absurdo tocaba el balón con la mano, el hombre del partido era expulsado por doble amarilla.

Tras la expulsión del siempre trabajador Antonio, parecía que ambos equipos se conformaban con el empate, pero en la última jugada del encuentro y tras una serie de incertidumbres en el área del West Ham, el nigeriano Isaac Sucess desde prácticamente la línea de gol no era capaz de arrojar el balón a la red para locura de los Hornets.

El encuentro finalizaba con 1-1 en el electrónico tras un final agónico para el West Ham que vio como a punto estuvo de perder un punto que había sido muy trabajado por el conjunto visitante.